Firefox ne respecterait pas la vie privée des utilisateurs, cette organisation porte plainte en Europe

Une organisation européenne de protection de la vie privée attaque Mozilla en justice. Elle accuse son navigateur Firefox de ne pas respecter le RGPD, notamment sur un point précis.



Bien qu'utilisé par seulement 2,75 % des internautes selon Statcounter, le navigateur Firefox est toujours là. Il se positionne souvent comme une alternative plus respectueuse de la vie privée avec des outils originaux. Mais visiblement, c'est une réputation difficile à tenir. L'ONG autrichienne de protection de la vie privée en ligne noyb (None Of Your Business) vient en effet de porter plainte contre Mozilla, la maison-mère du logiciel, pour non respect du RGPD.

En cause, une fonction appelée attribution respectueuse de la vie privée (Privacy Preserving Attribution, ou PPA). Introduite dans la version 128 de Firefox, elle permet en résumé de laisser le navigateur contrôler le suivi publicitaire.

“Au lieu de placer des cookies de suivi traditionnels, les sites Web doivent demander à Firefox de stocker des informations sur les interactions publicitaires des internautes afin de recevoir les données regroupées de plusieurs utilisateurs“, explique l'organisation. Le problème, c'est que Firefox active cette option par défaut sans vous le dire, et sans la mentionner dans ses politiques de protection des données.

Une organisation attaque Mozilla en justice à cause d'une option de Firefox

Selon un avocat de noyb : “Mozilla vient d'adhérer à l'idée selon laquelle l'industrie de la publicité a le droit de suivre les utilisateurs en transformant Firefox en un outil de mesure des publicités. Bien que Mozilla ait pu avoir de bonnes intentions, il est très peu probable que « l'attribution respectueuse de la vie privée » remplace les cookies et autres outils de suivi. Il s'agit simplement d'un nouveau moyen supplémentaire de suivre les utilisateurs“.

Pour désactiver la PPA, allez dans les Paramètres de Firefox puis dans Vie privée et sécurité. Sous la ligne Préférences publicitaires des sites web, décochez Autoriser les sites web à effectuer des mesures publicitaires en respectant la vie privée. Nyob demande que ce soit le cas par défaut et que les données déjà récoltées soient effacées.

Un développeur de Firefox s'était justifié en juillet dernier sur le réseau social Mastodon en disant que “l'adhésion n'a de sens que si les utilisateurs peuvent prendre une décision éclairée“. Pour lui, “expliquer un système comme PPA serait une tâche difficile. Et la plupart des utilisateurs se plaignent beaucoup de ce type d’interruption“, en faisant référence à un popup s'affichant après une mise à jour par exemple. Ironiquement, un commentateur se disait persuadé que le post servirait de base à une plainte d'une institution européenne contre Mozilla. Bien vu.