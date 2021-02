Firefox 89 : une interface plus simple et plus intuitive à venir en mai 2021

Mozilla travaille actuellement sur une refonte de son interface. Ce projet, qui répond au nom de code Proton, sera introduit sur les versions Bureau du navigateur en mai 2021, lors du déploiement de Firefox 89.

Comme vous le savez peut-être, Mozilla continue de mettre régulièrement à jour son navigateur avec de nouvelles fonctionnalités. La version 85 de Firefox permet notamment de déjouer les sites qui vous espionnent avec des “supercookies”, tandis sur Android l'installation des extensions se veut bien plus rapide.

Bien entendu, les développeurs ont d'autres projets à venir, à commencer par une refonte complète de l'interface du navigateur. Répondant au nom de code Proton, cette interface flambant neuve sera introduite sur les versions Bureau du navigateur en mai 2021, lors du déploiement de Firefox 89 (nous en sommes pour l'instant à Firefox 87).

Proton, la prochaine interface de Firefox

Nos confrères du site Ghacks ont découvrir cette nouvelle interface, de quoi nous permettre de constater les modifications apportées par les développeurs. Attardons-nous sur les changements effectués sur la page d'accueil. On remarque en premier lieu que les icônes sont moins imposantes et plus espacées entre-elles.

En outre, certains éléments du menu hamburger en haut à droite ont disparu. Ainsi, l'onglet pour accéder au Tableau de bord des protections n'est plus. Même constant concernant les onglets Développement Web, Nouveautés, et Personnaliser. Autre changement, l'onglet se Connecter à Firefox cède sa place à la commande Ouvrir un nouvel onglet. On remarque ensuite que l'ordre des commandes a été modifié, et que certaines d'entre-elles ont été regroupées sous un seul et même onglet (exemple : la commande Développeur Web désormais dans l'onglet Plus d'outils).

À lire également : Firefox – Mozilla désactive la touche Retour Arrière du clavier pour éviter les accidents

Une navigation plus simple et intuitive

Mozilla cherche à simplifier la navigation et à mettre en évidence les fonctionnalités les plus utilisées. Notez que le menu contextuel, qui apparaît lorsque l'utilisateur fait un clic droit sur un élément, va lui aussi connaître quelques modifications. Ainsi, certains éléments s'afficheront de manière situationnelle. En outre, le menu contextuel s'adaptera au choix de l'utilisateur concernant l'affichage système : mode sombre ou classique.

La barre d'outils sera elle aussi remaniée. Le bouton pour accéder à la page d'accueil de Firefox (en forme de maison) disparaîtra si les utilisateurs utilisent déjà la page d'accueil par défaut à l'ouverture du navigateur. À l'inverse, ceux qui préfèrent une autre configuration, comme la page Google par exemple, pourront retrouver le bouton dans leur barre d'outils. Bien entendu, d'autres changements vont être apportés avant la publication de Firefox 89 et il est possible que certaines modifications actuelles ne soient plus d'actualité d'ici là.

Source : Ghacks