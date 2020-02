Firefox propose désormais le DNS over HTTPS, un protocole qui remplace le DNS classique pour réduire le risque d’interception de vos données personnelles de navigation. La fonctionnalité est dorénavant activée par défaut – Mozilla explique que ce sera à terme le cas dans plus de pays. Il est néanmoins possible d’activer manuellement le DNS over HTTPS dans Firefox si vous souhaitez renforcer la sécurité de vos données.

DNS over HTTPS est un nom vraiment barbare pour décrire finalement quelque chose d’assez simple. Lorsque vous entrez une adresse web dans votre navigateur ou cliquez sur un lien, le nom de domaine et ses sous-domaines sont transformés en une adresse IP par le serveur DNS. Ce dernier peut être celui de votre fournisseur d’accès internet ou un fournisseur tiers – que vous avez paramétré sur votre routeur ou sur votre machine. Ainsi, l’adresse www.phonandroid.com est transformée en 104.25.191.29 sans que vous ne vous en rendiez compte, une fraction de seconde avant que la page d’accueil de notre site commence à se charger.

Les DNS classiques ne sont pas sécurisés

Cette adresse IP n’est normalement pas visible dans la barre d’adresse – mais vous pouvez tout à fait remplacer si vous le désirez https://www.phonandroid.com/ par https://104.25.191.29/ sans que cela ne fasse la moindre différence dans le chargement de la page. Or, il y a tout de même un problème côté sécurité. Notre site est en HTTPS, ce qui signifie que le trafic qui transite entre nos serveurs et votre machine est en permanence chiffré. Il est donc a priori très difficile pour un acteur malveillant de savoir quelles pages vous visitez sur notre site. Sauf qu’en réalité, ce n’est pas le cas, à cause de vos serveurs DNS.

Dès que vous cliquez sur un lien, la requête est en effet transmise en clair au premier serveur DNS configuré disponible sur votre machine. Ainsi il devient possible pour un pirate d’intercepter ces requêtes et donc connaitre toutes les pages que vous avez visitées sur internet. En activant le protocole DNS over HTTPS Firefox vous permet de chiffrer toutes ces requêtes via HTTPS et donc de rendre toute attaque ou interception presque impossible. Mozilla explique dans un billet de blog : « A la création d’internet, ce genre de menaces envers la vie privée et sécurité des gens était connu, mais n’était pas encore exploité ».

Et Mozilla d’ajouter : « On sait aujourd’hui que les DNS en clair sont non seulement vulnérables à l’espionnage mais sont aussi activement exploités, c’est pourquoi nous aidons internet à passer à des alternatives plus sécurisées ». Le DNS over HTTPS permet selon Mozilla de « d'empêcher des attaquants sur le même réseau de voir votre historique de recherche, d’aider à prévenir la collecte de données par des tiers […] qui lient votre ordinateur aux sites que vous visitez ».

La fonctionnalité est désormais activée par défaut sur le navigateur, mais uniquement aux Etats-Unis. Mozilla explique néanmoins réfléchir à une mesure similaire sur d’autres marchés (dont peut-être la France).

Il est néanmoins possible d’activer dès maintenant le DNS over HTTPS dans Firefox :

Comment activer dès maintenant le DNS over HTTPS dans Firefox

Pour cela :

Ouvrez Firefox (et mettez-le à jour si nécessaire)

(et mettez-le à jour si nécessaire) Allez dans le menu « hamburger » (≡) en haut à droite

Allez dans Préférences

Descendez tout en bas de la page de l’onglet Général

Dans la section Paramètres réseau cliquez sur Paramètres…

Descendez tout en bas de la page

Cochez la case Activer le DNS over HTTPS

Dans la liste Utiliser le fournisseur, choisissez Cloudflare , NextDNS , ou un fournisseur personnalisé *

, , ou un fournisseur personnalisé * Cliquez sur OK

* Voici une liste – non exhaustive – de quelques exemples de fournisseurs DNS over HTPS personnalisés :

Google : https://dns.google/dns-query

: https://dns.google/dns-query Quad9 : https://dns.quad9.net/dns-query

: https://dns.quad9.net/dns-query Cisco Umbrella/OpenDNS : https://doh.opendns.com/dns-query

: https://doh.opendns.com/dns-query Foundation for Applied Privacy : https://doh.applied-privacy.net/query

: https://doh.applied-privacy.net/query AdGuard : https://dns.adguard.com/dns-query

Lire également : Chrome – comment activer les DNS over HTTPS chiffrés pour protéger votre vie privée

Et vous, êtes vous passé au DNS over HTTPS ? Parlez-en dans les commentaires !

Source : Mozilla