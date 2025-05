Fini de chercher qui utilise Google Messages grâce à ce nouveau badge bien pratique

Une petite nouveauté vient de faire son apparition dans Google Messages. Elle corrige une limitation qui durait depuis des années. Et elle pourrait bien vous éviter pas mal de manipulations inutiles.

Google Messages est devenu, au fil des mises à jour, l’application de messagerie par défaut sur Android. Elle prend en charge le standard RCS, qui commence à remplacer les SMS classiques. Ce protocole permet d’envoyer des messages enrichis, avec des photos, des confirmations de lecture, des réponses rapides ou encore une meilleure sécurité. Mais jusqu’ici, il était difficile de savoir quels contacts en bénéficiaient vraiment.

Jusqu’à récemment, pour vérifier si un contact utilisait le RCS, il fallait ouvrir une conversation avec lui et regarder le type de message affiché dans la zone de saisie. Ce fonctionnement peu intuitif limitait l’adoption de cette technologie. Comme l’ont repéré 9to5Google et plusieurs utilisateurs sur Reddit, Google a discrètement corrigé cela dans la dernière version bêta de son application. L’information est désormais visible en un coup d’œil, avant même d’envoyer le moindre message.

Un badge RCS s’affiche automatiquement à côté des contacts compatibles sur Android

La version bêta 20250527_01_RC00 de l’application Google Messages introduit une amélioration bienvenue : un badge “RCS” apparaît à droite du nom de chaque contact compatible, dès l’ouverture de l’écran “Nouveau message”. Ce petit ajout visuel permet de repérer immédiatement qui utilise ce protocole. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir plus facilement entre un envoi de message enrichi ou un simple SMS, selon les options disponibles. Cette amélioration va dans le sens d’une interface plus claire, et d’une meilleure adoption des fonctions avancées.

Cette nouveauté arrive dans un contexte plus large : depuis iOS 18.4, disponible depuis mars 2025, les iPhone prennent eux aussi en charge le protocole RCS. Il est désormais possible d’échanger des messages enrichis entre Android et iOS via l’appli Messages d’Apple. En parallèle, Google continue d’enrichir son application.

Le badge RCS reste pour l’instant réservé à la version bêta sur Android. D’autres fonctions sont en cours de développement : invitations aux groupes par QR code ou lien, mentions avec @ et suppression rapide des vidéos. Objectif affiché : faire de Google Messages une vraie alternative aux apps comme WhatsApp ou iMessage.