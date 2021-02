Selon des insiders, le jeu Final Fantasy 7 Remake ferait bien partie des jeux gratuits PlayStation Plus du mois de mars. Plusieurs autres personnes proches de Sony confirment l'info en coulisses. Il semble, si vous n'avez pas encore acheté Final Fantasy 7, que s'abonner dès maintenant à PlayStation Plus est plutôt une bonne idée.

Il semble que Sony nous cache une bonne surprise à destination des abonnés PlayStation Plus en mars. Les confidences d'insiders, de modérateurs de forum ResetEra se multiplient autour des jeux offerts le mois prochain, alors que Sony tarde à annoncer la liste des jeux. Or, tout indique que la vedette du mois prochain sera Final Fantasy 7 Remake ! Shpeshal, podcaster et insider-star affirme en effet sur Twitter “si vous n'avez pas encore acheté Final Fantasy 7 Remake. Vérifiez que vous êtes bien abonné à PlayStation Plus en vue du mois de Mars…”

If you haven’t bought Final Fantasy 7 Remake yet. Make sure you’re subscribed to PlayStation Plus for March… — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) February 24, 2021

Lire également : Playstation Plus – bonne nouvelle, les jeux offerts sur PS5 sont également disponibles sur PS4

Pour l'heure, bien sûr cette information n'a rien d'officiel. Elle pourrait d'ailleurs être confirmée ou démentie lors de l'événement State of Play organisé ce soir à 23 heures (Paris) par Sony. Mais à ce stade on a franchement le sentiment que c'est bien ce qui se confirmera lorsque l'on connaîtra la liste des jeux PlayStation Plus pour le mois de mars. Le 7e opus de Final Fantasy a été développé à l'origine par Square Enix. La première version du jeu était sortie en 1997 sur la première PlayStation, et les PC Windows. Mais le jeu est depuis également sorti dans des versions remastérisées sur PlayStation 3, PS Vita, PSP, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. On vous propose, en attendant d'en savoir plus de regarder la bande annonce :