Files by Google protège tous vos dossiers à l’aide d’un simple code PIN

L’application Files by Google bénéficie d’une mise à jour. Désormais, le gestionnaire de fichiers intègre un dossier sécurisé pour protéger les documents sensibles contenus dans votre smartphone. Le déploiement du dossier sécurisé, qui durera plusieurs semaines, passera d’abord par une phase beta.

L’application Files by Google (aussi appelé Google Files ou Google Fichiers) est un gestionnaire de fichiers développé par la firme de Mountain View pour les smartphones sous Android. Elle permet de naviguer dans les dossiers présents dans le téléphone, mais aussi d’ouvrir une grande partie des fichiers qui y sont présents, qu’il s’agisse de documents au format PDF, PowerPoint ou Word, des photos, des vidéos, etc. Files by Google est également conçu pour analyser l’espace de stockage et supprimer les fichiers inutiles (les doublons, les archives de téléchargement, etc.).

Lire aussi – Chrome pour Android permet de payer en ligne avec votre empreinte digitale

Cette semaine, Google enrichit encore son gestionnaire de fichiers en intégrant un dossier sécurisé. La nouvelle fonctionnalité sera accessible, en version beta uniquement, et sera progressivement poussée auprès des usagers dans le courant des prochaines semaines. Prenez donc votre mal en patience si ce nouvel outil vous intéresse.

Comment cela fonctionne-t-il ? Très simplement. Le dossier sécurisé est activé par défaut et il est visible dans l’onglet Parcourir, dans la partie Collection. Pour y intégrer un fichier à protéger, il suffit de le sélectionner et de le déplacer dans le dossier sécurisé. L’application demande alors de créer un code PIN à quatre chiffres. Saisir ce code PIN sera ensuite nécessaire pour accéder au dossier, déplacer et supprimer un fichier après chaque ouverture de l’application.

Un simple code PIN à quatre chiffre pour sécuriser les fichiers ?

Notez que si vous déplacez un fichier dans le dossier sécurisé, il sera alors inaccessible à partir de tout autre gestionnaire de fichiers, de votre galerie d’images s’il s’agit d’une photo, ou de toute autre application en général. Dernière remarque : l’application ne gère pas de codes PIN plus élaborés ou des mots de passe, et elle ne coopère pas (encore ?) avec les capteurs biométriques présents sur le smartphone (comme un lecteur d'empreinte par exemple).

Cette nouvelle fonction n’intéressera certainement pas tous les propriétaires d’un smartphone sous Android. En effet, de nombreux constructeurs (Samsung, Huawei, Oppo, Asus, etc.) ont d’ores et déjà intégré une alternative à ce dossier sécurisé dans la surcouche qu’ils développent. La solution de Samsung, auparavant appelée Knox, était certainement la plus connue. Elle a été remplacée par Secure Folder.