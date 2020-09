FIFA 21 : pas de démo cette année, EA explique pourquoi

FIFA 21 sort le 9 octobre sur toutes les plateformes. Chaque édition du jeu est précédée d’une démo, afin de nous permettre de tester un peu les nouveautés. Ce ne sera pas le cas cette année. Il faudra acheter le jeu sans l’essayer. Une première dans l’histoire de la licence.

Chaque année, c’est la même rengaine. Un FIFA nouveau pointe le bout de son nez, précédé d’une démo. Cette dernière permet de disputer de petits matchs avec un nombre limitée d’équipes, une bonne manière de se faire une idée de ce qui nous attend pendant un an. Mais l’année 2020 sera particulière à ce niveau, puisqu’EA a fait le choix de ne pas sortir cette démo.

Il faudra donc acheter le jeu les yeux fermés. Une décision inédite dans l’histoire de la licence, qui a toujours pris soin de mettre une démo gratuite à la disposition des joueurs. Cette absence est expliquée par EA, qui affirme vouloir se concentrer sur le développement du jeu sur les consoles actuelles ainsi que sur les consoles next-gen. Une justification qui semble un peu légère, mais rappelons-nous que le coronavirus a rendu difficile le développement de beaucoup de jeux vidéo.

Que vous soyez fan de Tottenham, adepte du jeu rapide du PSG ou que vous vouliez vous fixer des objectifs insensés comme faire gagner la Ligue des Champions à l’AS Nancy Lorraine, il faudra faire preuve de patience. Le jeu sortira sur PS4, Xbox One et PC le 9 octobre prochain et le 1er octobre pour les membres d’EA Play.

PES 21 ne sera qu'une mise à jour

Quand on parle de FIFA, on ne peut le dissocier de son rival de toujours, à savoir PES. Le titre de Konami n’aura pas d’édition 2021 comme FIFA, ou plutôt pas dans la forme habituelle. En effet, le jeu a reçu une mise à jour nommée Season Update à 30 € qui remplace cette édition. Un choix compréhensible qui, s’il n’apporte aucune nouveauté palpable, permet aux adeptes du titre de continuer à jouer avec les effectifs actuels.

En tout cas, FIFA 21 sera bien présent au rendez-vous sur toutes les consoles, même les next-gen. Si vous achetez votre FIFA 21 sur PS4, vous pourrez le récupérer gratuitement sur PS5 pour continuer de faire briller vos couleurs.