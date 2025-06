Faut-il se fier aux données de santé de l’Apple Watch ? Une étude répond enfin à la question

En regroupant les données de dizaines d'études sur la précision des mesures de l'Apple Watch, des chercheurs révèlent si oui ou non, il faut se fier aux informations de santé communiquées par la montre connectée. Cela dépend du type de données, mais aussi du modèle de la smartwatch.

L'Apple Watch s'est imposée comme un accessoire tech incontournable grâce à ses fonctions de suivi de la santé et des activités sportives. Mais à quel point les données mesurées par la montre connectée sont fiables ? Une méta-analyse disséquant les résultats de 56 études a été menée par l'Université du Mississippi afin de juger de la précision du produit. Vous allez enfin savoir si vous devez prendre les chiffres affichés par votre Apple Watch au sérieux.

Commençons par une bonne nouvelle : les résultats ont montré que les Apple Watch sont généralement précises pour mesurer la fréquence cardiaque et le nombre de pas. L'ensemble d'études montre des erreurs absolues moyennes de 4,43 % pour la fréquence cardiaque et de 8,17 % pour le nombre de pas. En dessous de 10 %, on estime que l'écart entre ce qui est mesuré et la réalité est faible, et donc qu'on peut se fier aux données fournies par l'appareil.

La mesure de dépense calorique est inexacte

Par contre, si vous utilisiez votre Apple Watch pour mesurer votre dépense énergétique et adapter votre régime alimentaire en fonction de la perte de calories indiquée par la smartwatch, vous pouvez arrêter : le taux d'erreur grimpe dans ce cas à 27,96 %, ce qui signifie que vous ne pouvez absolument pas vous fier à la montre d'Apple pour cette métrique. “Cette inexactitude a été observée chez tous les types d’utilisateurs et d’activités testés, notamment la marche, la course, le vélo et les entraînements d’intensité mixte”, ajoute le rapport.

Les chercheurs confient que l'Apple Watch est un bon outil de soutien dans certaines situations, mais qu'ils ne doivent pas se substituer aux solutions cliniques ou à un jugement médical. “Ces appareils sont parfaits pour suivre ses habitudes et rester motivé. Mais ne prenez pas tous les chiffres pour argent comptant, surtout les calories. Considérez-les comme un guide pratique, et non comme un outil de diagnostic. Il est utile, mais imparfait”, souligne Minsoo Kang, professeur à l’Université du Mississippi à la tête de cette étude.

Ju-Pil Choe, doctorante ayant participé au projet, estime que la compréhension des utilisateurs quant à la fiabilité des Apple Watch est primordiale. “Si les gens les utilisent pour prendre des décisions concernant leurs entraînements ou même leurs problèmes de santé, les données devraient être exactes. Si les chiffres sont erronés, cela pourrait entraîner une confusion, un surentraînement, voire de passer à côté d'avertissements sanitaires”, avertit-elle.

Apple améliore ses montres connectées

Les deux chercheurs ont noté que les modèles les plus récents d'Apple Watch mesurent les données de manière plus précise que les montres plus anciennes. “Bien que l'on ne puisse pas dire que chaque mise à jour constitue un grand pas en avant, on observe une nette tendance à l'amélioration progressive au fil du temps”, déclare Ju-Pil Choe. On peut donc espérer que les prochaines générations se montrent encore plus fiables.

Minsoo Kang espère que les conclusions de cette méta-étude pourra aider les consommateurs à prendre du recul sur la confiance qu'ils doivent accorder aux données partagées par l'Apple Watch. Il aimerait aussi qu'Apple et les autres fabricants de smartwatches s'en servent pour améliorer leur technologie. “En identifiant les faiblesses, nous pouvons aider les développeurs à obtenir un retour concret. S'ils savent ce qui doit être corrigé, ils peuvent concevoir de meilleurs capteurs ou algorithmes”, déclare-t-il.

Il pense qu'à terme, si les constructeurs font les efforts nécessaires pour faire progresser leurs technologies, les montres connectées grand public pourraient devenir plus que de simples produits lifestyle, mais aussi des appareils utilisés par les professionnels de santé. Apple a en tout cas clairement orienté sa stratégie vers la santé et on peut s'attendre à ce que de nouvelles fonctionnalités débarquent sur ses smartwatches dans les prochaines années. On peut aussi se demander si l'IA va permettre de réaliser un bond en avant en la matière, pour générer des programmes ou mieux reconnaître certains scénarios, par exemple.