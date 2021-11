Facebook MarketPlace : il poste une annonce pour vendre 56 paires d’Airpods, la transaction tourne mal

Un jeune homme de 16 ans a déposé une annonce sur le Facebook Marketplace pour vendre 56 paires d'AirPods. Après avoir trouvé un acheteur potentiel, il se rend sur place pour finaliser la transaction dans une rue de Brooklyn. Seulement, l'intéressé n'était pas seul. Rejoint par deux complices, le client a sorti une arme à feu et a volé toute la marchandise ainsi que l'iPhone de la victime.

On n'est jamais trop prudent sur internet, surtout lorsqu'on cherche à vendre des produits de particulier à particulier. Malheureusement, les exemples de traquenards ne manquent pas. On se souvient par exemple de ces onze personnes dépouillées et agressées lors d'une arnaque LeBonCoin pour une PS5.

En effet, il arrive parfois qu'une transaction tourne au cauchemar pour le vendeur. C'est exactement ce qu'a appris à ses dépens ce jeune new-yorkais de 16 ans. Alors qu'il venait récemment de poster une annonce sur le Facebook MarketPlace pour vendre 56 paires d'AirPods, l'adolescent est contacté par un acheteur potentiel.

À lire également : PS5 – des braqueurs attaquent des camions remplis de consoles à pleine vitesse sur l’autoroute

Il voulait vendre des AirPods, il se retrouve avec une arme sur la tempe

Après avoir brièvement discuté de la somme convenue, vendeur et client se donnent rendez-vous à l'angle de l'avenue O et de 8th West Street à Brooklyn ce 15 septembre 2021 pour finaliser la transaction. Une fois les deux parties sur place, les discussions tournent vite court et virent au cauchemar pour le jeune homme. En effet, l'acheteur sort subitement une arme à feu et menace l'adolescent. Rejoint par deux complices, les trois malfrats dépouillent leur victime et récupèrent l'ensemble de la marchandise, à savoir les 56 paires d'Airpods.

Au passage, ils en profitent également pour voler le smartphone de l'adolescent, avant de lui demander de vider son portefeuille. L'acheteur et ses deux complices cagoulés ont ensuite pris la fuite à pied. D'après la police de New-York, le butin s'élève à près de 2600 dollars. Fort heureusement, personne n'a été blessé durant le braquage. Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours et les voleurs courent toujours. Afin de maximiser les chances de les arrêter, les forces de l'ordre de la Grosse Pomme viennent de publier des images de vidéosurveillance enregistrées peu après l'agression.

On peut y distinguer clairement le visage de l'acheteur, contrairement aux deux autres qui portent un masque et des lunettes de soleil. Une autre question reste également en suspens : comment ce jeune homme s'est-il procuré autant d'AirPods ? Malheureusement, nos confrères américains du site News12 New Jersey ne le précisent pas.