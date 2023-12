Exodus : ce jeu surprise annoncé au Game Awards a mis tout le monde d’accord

Exodus est le jeu que personne n’attendait durant les Game Awards et pourtant, il a pris tout le monde de court. Et ce, sans vraiment dévoiler son gameplay ou son histoire. Il faut dire que le jeu a d’ores et déjà des arguments de poids : Matthew McConaughey comme personnage principal, ainsi que des paysages qui ont l’air tout simplement sublimes.

Entre deux remises de prix à Baldur’s Gate 3, qui a raflé quasiment toutes les nominations majeures, les spectateurs des Game Awards 2023 ont eu droit à quelques trailers très croustillants. Nous vous avons déjà parlé de Marvel’s Blade, certainement la plus grosse annonce de la soirée et prochain jeu d’Arkane Lyon. Mais un autre trailer a également attiré tous les regards : celui d’Exodus.

Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal. Il s’agit d’une toute nouvelle licence, produite par Archetype Entertainment, un jeune studio dont il s’agit du premier jeu. Et pour son premier coup, ce dernier compte visiblement frapper très fort. Exodus se déroule dans un univers de science-fiction, visiblement inspiré d’Alien et de Dune pour le cinéma, et très clairement de Mass Effect côté jeu vidéo.

Exodus, la prochaine claque SF du jeu vidéo ?

De gros noms, dont Archetype Entertainment a visiblement retenu les meilleures leçons. Les environnements sont absolument sublimes, tandis que les batailles contre les « Celestias », une race de méchas qui menace l’humanité tout entière, semblent très dynamiques. Mais la véritable surprise de ce trailer n’est autre que l’acteur qui double l’un des personnages principaux : Matthew McConaughey.

Le comédien se dit très fier de participer à son premier projet vidéoludique. Ceux qui ont vu Interstellar n’auront pas manqué de se souvenir de la scène la plus culte du film lorsque le personnage de l’acteur pleure devant l’hologramme de sa conjointe. Bref, les amoureux de SF auront visiblement de quoi se mettre sous la dent.

Il faudra toutefois faire preuve de patience pour découvrir ce que le jeu nous réserve. Le trailer n’indique aucune date de sortie, et précise même que les images sont tirées de la pre-alpha. Ce n’est donc pas pour tout de suite.