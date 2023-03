Everything Everywhere All at Once devient le film le plus piraté du moment après les Oscars

En plus d’être devenu le film le plus récompensé de tous les temps, Everything Everywhere All at Once vient de battre un nouveau record en devenant le film le plus piraté du moment. D’après des données consultées par Torrent Freak, ce dernier a vu sa cote de popularité littéralement exploser après son braquage à la cérémonie des Oscars.

Même si vous ne vous intéressez que de loin à la cérémonie des Oscars, il y a peu de chance que vous soyez passé à côté de la sensation de la soirée. Avec pas moins de 7 récompenses à lui tout seul, Everything Everywhere All at Once a largement dominé la grand-messe annuelle du cinéma. À vrai dire, le braquage ne s’arrête pas là, puisqu’il est devenu, depuis sa sortie, le film le plus récompensé de tous les temps, devant le Seigneur des Anneaux.

Forcément, une telle popularité a attisé la curiosité de nombreux cinéphiles qui n’auraient pas encore vu le film. Mais, alors que ce dernier n’est désormais plus diffusé en salles, il a bien fallu trouver un moyen de découvrir pourquoi Everything Everywhere fait tant parler de lui. Et pour beaucoup, ce moyen a été le piratage. En effet, après la cérémonie des Oscars, ce dernier est devenu, de loin, le film le plus piraté du moment.

Sur le même sujet — Piratage : voici la liste des films de Noël les plus téléchargés illégalement

Les films nominés aux Oscars se font pirater en masse dans la foulée

Bien entendu, il n’est pas rare que les films ayant remporté des Oscars se fassent pirater massivement dans les jours qui suivent la cérémonie. Mais le cas de Everything Everywhere est particulièrement impressionnant dans la mesure où il était largement en tête des téléchargements illégaux lundi dernier, soit le lendemain de la remise des prix.

Si les chiffres retombent légèrement le jour suivant, le film restait toujours loin devant ses comparses sur les sites de torrents, en étant 5 fois plus piraté que la semaine précédente. Il n’est d’ailleurs pas le seul : À l’Ouest, rien de nouveau, qui a remporté 4 Oscars cette année, a également vu son nombre de téléchargements exploser de 268 % la semaine dernière.