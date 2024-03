Essai BMW CE-02 : une petite moto électrique pour tous (ou presque)

Pour son troisième deux-roues électrique BMW propose un drôle d’objet, plus proche de la mini moto que du scooter. Petite sœur du BMW CE-04, la BMW CE-02 s’adresse aux jeunes conducteurs mais pas que. Nous avons pu l’essayer dans ses deux versions de 50 cm3 et 125 cm3.

Alors que les autres constructeurs généralistes hésitent encore, BMW lance son troisième deux-roues électriques. La marque de Munich a su se positionner très tôt sur le segment du scooter électrique, d’abord avec le BMW C Evolution qui a été lancé en 2014. Ce modèle équivalent à un 125 cm3 arborait un look certes réussi mais finalement très classique. Il fut suivi par une version plus musclée avec le BMW C Evolution Long Range qui se positionnait cette fois en équivalent 300 cm3, non sans offrir une meilleure autonomie.

Viendra ensuite le BMW Concept Link qui fut présenté en 2017, un concept qui donnera finalement naissance au BMW CE-04. Décliné dans deux versions pour les permis A1 et A2, ce nouveau scooter a été commercialisé en 2022. Très proche du concept, son design tranche radicalement avec celui du BMW C Evolution, à la fois plus futuriste mais aussi beaucoup plus clivant.

Sans vrai rival actuellement, le BMW CE-04 voit désormais sa famille s’agrandir avec l’arrivée de la BMW CE-02. Un drôle d’engin que la marque ne veut ni scooter ni moto électrique, préférant le qualifier de eParkourer.

BMW CE-02, une petite moto électrique très facile à prendre en main

Comme pour le BMW CE-04, la BMW CE-02 s’illustre par son look vraiment différent, mais qui n’est pas sans rappeler la Honda Monkey et autres Dax avec la longue selle plate qui n’est pas trop haute et un guidon surélevé. Et comme son grand frère, la petite BMW CE-02 attire les regards. Moderne dans ses lignes, elle reprend plus ou moins le dessin de la selle de ce dernier, avec une partie avant qui remonte pour imiter feu le réservoir d’essence.

Conçue en Allemagne mais fabriquée en Inde par le géant du deux-roues TVS Motor, la moto électrique (n’en déplaise à BMW) affiche une présentation soignée. Pour preuve, rien ne dépasse alors que les quelques durites témoignent de la qualité de fabrication tout comme les clignotants qui sont parfaitement intégré. Certes, il reste pas mal de caches en plastique au niveau du moteur électrique ou encore du compartiment batterie, mais la BMW CE-02 est à la fois originale et plutôt plaisante à regarder.

Perchée à 750 mm seulement, la selle est très facile à enfourchée quel que soit votre gabarit. Apparent sur la partie inférieure de la BMW CE-02, le cadre double berceau en acier accueille les repose pieds avant et arrière. En mode solo, ces derniers sont suffisamment avancés pour être utilisés par le pilote qui aura donc le choix entre deux positions de conduite :

jambes pliées et pieds légèrement vers l’arrière comme sur un roadster

les pieds dans l’axe des genoux pour une position assise comme sur une chaise.

Reste que les grands gabarits risquent de se trouver à l’étroit même si heureusement, cette polyvalence devrait leur permettre d’y trouver leur compte.

Toute en longueur, la selle de la BMW CE-02 semble avant tout privilégier le design au confort en apparence. Une remarque aussi valable pour celle du BMW CE-04 que nous avions trouvé particulièrement inconfortable après un essai d’une cinquantaine de kilomètres seulement. Nous n’avons pas pu tester la BMW CE-02 sur un long parcours, et BMW avait pris les devants en équipant tous les modèles à l’essai de la selle confort en option. Nous aurons néanmoins l’occasion de revenir sur ce point précis dans les prochains mois.

Même s’il s’agit d’une mini moto électrique, la BMW CE-02 n’a pas peur d’une utilisation en duo. La selle est suffisamment longue pour accueillir un(e) passager(ère) qui dans ce cas utilisera les repose pieds arrière et les deux poignées qui sont intégrées de série à l’extrémité.

BMW CE-02, une petite moto électrique bien pensée

Alors que le BMW CE-04 est équipé d’un impressionnant écran couleur de 10,25 pouces, la BMW CE-02 doit pour sa part se contenter d’un afficheur bien plus modeste. Ceci étant, malgré ses 3,5 pouces seulement, celui-ci remplit parfaitement son rôle. Parfaitement lisible grâce à une luminosité élevée, il affiche les informations principales telles que la vitesse, le compteur de puissance et l’autonomie restante en kilomètres.

Vous préférez afficher le niveau de la batterie en pourcentage ? Il suffit d’utiliser la croix de navigation près de la poignée gauche sur le guidon pour modifier les informations qui sont affichées en haut à gauche de l’écran.

L’utilisateur de la BMW CE-02 peut ainsi afficher l’un des deux trips, l’odomètre, la vitesse moyenne, la consommation moyenne et l’horloge. C’est également de cette façon que l’on peut modifier quelques paramètres via une interface minimaliste mais très facile à appréhender via les boutons de navigation.

BMW n’a pas non plus oublié l’application mobile qui accompagne la BMW CE-02. Très complète, celle-ci vient étoffer l’interface en proposant ni plus ni moins qu’un deuxième tableau de bord bien plus complet. Pour ce faire, le constructeur propose un support pour smartphone en option, qui permet d’installer le terminal au centre du guidon, juste en dessous de l’écran du BMW CE-02 et au-dessus du port USB type C, qui est d’ailleurs bien caché.

Orientable en mode portrait ou paysage, l’écran réplique alors l’instrumentation sur une même page pour avoir une vision plus globale. L’utilisateur peut ainsi consulter le niveau de la batterie en temps réel, tant en pourcentage qu’en kilomètres, la vitesse, la vitesse moyenne et même le dénivelé lors du parcours.

Sur la gauche de l’interface figure d’autres icones qui donnent accès à des fonctionnalités supplémentaires. À commencer par la navigation avec une vraie carte plutôt que des indications « Turn by turn ». Il est aussi possible d’enregistrer ses parcours et de consulter des informations météo pour ceux qui préfèrent rouler au sec. Bref c’est très complet et vraiment très bien fait. À tel point qu’on en devient gourmand et qu’on rêverait d’une clef sur mobile plutôt que d’utiliser la Keyless Ride avec transpondeur, qui est livrée de série avec la BMW CE-02.

Pour finir, un mot aussi sur les commandes au guidon de la moto électrique. Outre les boutons classiques et la croix de navigation mentionnée plus haut, la BMW CE-02 dispose d’un bouton pour la marche arrière. Une caractéristique propre aux motos électriques mais que le vieux motard endurci chargé de cet essai a vite oublié vu le gabarit de l’engin. Quoiqu’il en soit, sachez que vous pouvez manœuvrer la BMW CE-02 en activant la marche arrière simplement en appuyant sur ce bouton dédié situé juste à côté du support du rétroviseur sur le guidon. Reste ensuite à accélérer doucement car la fonctionnalité permet de reculer jusqu’à 5 km/h ce qui surprend la première fois.

D’autres boutons se trouvent sur la partie droite du guidon, et notamment la commande des poignées chauffantes qui sont proposées là encore en option sur la version équivalente 50 cm3 de la BMW CE-02, et de série sur la version 125 cm3. Juste en dessous du coupe circuit se trouve le bouton de contact, et le sélecteur de mode encore un peu plus bas.

Sur ce point, l’ergonomie est perfectible selon nous. En effet, nous avons coupé le contact à plusieurs reprises pensant changer de mode avec le bouton situé le plus près du pouce. Pas rédhibitoire car on s’y fait finalement très vite. Notez enfin que BMW n’a pas jugé bon d’intégrer des feux de détresse sur la BMW CE-02.

Deux versions pour la BMW CE-02

Comme pour le BMW CE-04, la BMW CE-02 est proposée dans deux versions. La différence étant ici que la petite moto électrique est proposée uniquement en équivalent 125 cm3 en plus d’une déclinaison « AM » à destination des jeunes motards qui pourront s’orienter vers la 50 cm3. Au premier coup d’œil, bien malin qui pourra différencier la BMW CE-02 de la BMW CE-02 AM.

Les deux modèles partagent donc le même équipement. Et notamment la partie cycle digne d’une grosse cylindrée, surtout avec la généreuse fourche télescopique de 37 mm avec un débattement de 117 mm. À l’arrière, la suspension s’inspire de celle du BMW CE-04 avec un mono bras oscillant en aluminium et un amortisseur réglable en précharge du ressort, qui offre un débattement 56 mm.

Participant au style de la BMW CE-02, les jantes en alliage d'aluminium sont chaussées de pneus Michelin de 120 à l’avant et 150 à l’arrière. Bien dimensionné, le système de freinage est assuré par un mono disque à actionnement hydraulique de 239 mm de diamètre avec un étrier flottant à 2 pistons à l’avant, et un mono disque de 220 mm avec un étrier flottant mono piston à l’arrière. Petite subtilité sur laquelle nous reviendrons plus loin, la BMW CE-02 est équipée de l’ABS mais uniquement sur la roue avant.

Venons-en à la motorisation de cette sympathique petite moto électrique. La version de base BMW CE-02 AM est équipée d’un moteur synchrone refroidi par air, qui développe une puissance nominale de 3,2 kW à 3 500 tr/min pour la version de base de 4 kW. À comparer aux 6 kW à 5 500 tr/min pour le modèle équivalent 125 cm3. Ce dernier développe une puissance maximale de 11 kW à 5 000 tr/min. Il peut ainsi atteindre une vitesse maximale de 95 km/h contre 45 km/h pour la version de 4 kW. En revanche pas de jaloux en matière de couple, le moteur électrique de la BMW CE-02 affiche un maximum de 55 Nm à 1 000 tr/min via la transmission par courroie.

Jusqu’à 90 km d’autonomie pour la BMW CE-02

Malgré son gabarit, la BMW CE-02 est un peu plus lourde que les motos électriques de la catégorie, comme par exemple la Super Soco ou une Horwin CR6 qui accusent environ 100 kg contre 119 kg pour l’allemande. Et même 132 kg pour la version équivalent 125 cm3. En effet, cette dernière accueille deux batteries sous sa selle, contre une seule pour la BMW CE-02 AM.

L’autonomie annoncée est donc deux fois plus importante avec 90 km d’une part selon les chiffres du constructeur, et 45 km d’autre part. En contrepartie, l’absence d’une seconde batterie permet de gagner un peu de place sous la selle. N’allez pas vous imaginer y ranger votre casque pour autant. La moto est bien trop fine pour cela et seuls quelques petits accessoires y trouveront leur place.

Si elles sont équipées d’un indicateur de charge, les batteries lithium-ion sont en revanche dépourvues de poignées de transport. Ce qui veut donc dire qu’il ne sera pas possible de les emporter à la maison ou au bureau pour les recharger comme on peut le faire avec le récent Horwin EK3. L’opération doit donc se dérouler exclusivement dans la moto qui est équipée d’un port sur le côté gauche.

Dans un format propriétaire, ce dernier impose de toujours avoir le câble adéquat avec soit. La BMW CE-02 accepte une puissance de charge à 0,9 kW seulement. Il faudra donc être patient pour recharger la moto. Le constructeur annonce ainsi 1 heure et 25 minutes pour une recharge de 20 % à 80 % de la version de 4 kW, et un peu plus de trois heures pour une recharge complète de 0 à 100 %. Avec ses deux batteries de lithium ion de 1,96 kWh, la BMW CE-02 de 11 kW demande deux heures et 48 minutes pour passer de 20 % à 80 %, et cinq heures et 12 minutes pour une charge de 0 à 100 %.

Enfin, et comme sur le BMW CE-04 qui peut accepter une puissance de charge de 6,9 kW via un pack optionnel, le constructeur propose aussi une recharge « rapide » sur la BMW CE-02. Cependant, il s’agit plus d’une pingrerie qu’autre chose, la moto n’étant pas pour autant capable d’aller se brancher sur une Wallbox ou une borne de 11 kW. Au lieu de cela, il s’agit uniquement de débrider le chargeur embarqué de la moto, qui pourra alors profiter d’une puissance admissible de 1,5 kW sur une simple prise domestique (au lieu d’un ridicule 900 W de série rappelons-le). Ainsi équipé, la BMW CE-02 fera le plein de 0 à 100 % en deux heures et 30 minutes, et de 20 % à 80 % en une heure et 42 minutes.

Au guidon de la BMW CE-02

Il est temps de prendre la route au guidon de notre BMW CE-02, d’abord dans sa version de 11 kW avant de passer au petit modèle de 4 kW. Ses dimensions sont rassurantes et la plupart des utilisateurs pourront poser les deux pieds par terre. Ce qui marque également c’est son poids. Les 132 kg ne se font pas du tout sentir grâce à une excellente répartition des masses, les deux batteries et le moteur électrique prenant place directement sous la selle.

La position de conduite est naturelle et particulièrement agréable pour un motard de moins d’1,80 m. Le dos est droit, les bras pas trop tendus ni trop en l’air et les jambes légèrement pliées en fonction des repose pieds que l’on choisit. En revanche, les plus grands se trouveront un peu plus à l’étroit. Autre grief que nous avions déjà relevé sur le BMW CE-04, la selle qui participe grandement au design de la moto, n’est pas particulièrement confortable.

Rassurante par sa taille, la BMW CE-02 l’est aussi dans son comportement. La moto électrique délivre son couple en un instant mais sans jamais nous faire violence ou peur. L’accélération est plutôt linéaire mais trois petites secondes suffisent pour se retrouver à 50 km/h. Au-delà, le moteur électrique se fait encore plus doux et nous avons pu atteindre et même dépasser les 95 km/h annoncés (compteur). Conçue pour une utilisation urbaine, la BMW CE-02 peut néanmoins s’engager sur les voies rapides ce qui s’avère pratique pour ceux qui ne vivent pas directement en plein centre.

On/Off, la BMW CE-02 s’utilise très facilement en accélérant avec la poignée droite et en freinant avec les deux leviers au guidon. Point d’embrayage ni de pédale de frein arrière à gérer. Le freinage justement est très efficace mais l’absence d’ABS arrière peut s’avérer problématique sur le mouillé, surtout pour les débutants. Appuyer un peu trop fort sur le levier de frein vient immanquablement bloquer la roue arrière qui part en dérapage. Sympa pour s’amuser et entamer les pneumatiques Michelin qui offrent un excellent grip au demeurant, mais un peu moins lors d’un freinage d’urgence.

Comme tous les scooters et motos électriques, la BMW CE-02 dispose de deux modes de conduite :

Le premier baptisé Flow optimise l’autonomie des batteries en venant brider la puissance délivrée par le moteur électrique . Ce mode bénéficie aussi d’un système de freinage régénératif qui réinjecte de l’électricité en récupérant l’énergie au freinage. Plutôt léger, celui-ci ne permet pas de s’affranchir de freiner.

optimise l’autonomie des batteries en venant . Ce mode bénéficie aussi d’un système de freinage régénératif qui réinjecte de l’électricité en récupérant l’énergie au freinage. Plutôt léger, celui-ci ne permet pas de s’affranchir de freiner. Le mode Surf délivre toute la puissance du moteur électrique de la BMW CE-02 et fait l’impasse sur le freinage régénératif. Pour cumuler les deux, il faudra encore repasser à la caisse et s’offrir le mode Flash en option. Celui-ci propose en outre une récupération plus importante au freinage, autorisant parfois une simple décélération en relâchant les gaz sans prendre les freins. Un peu comme la conduite à une pédale dans une voiture électrique, parfois même jusqu’à l’arrêt complet du véhicule en anticipant un peu.

La version de 4 kW, qui on le rappelle est équivalente à un 50 cm3, est encore plus légère et plus facile avec ses 13 kg de moins. Elle profite pleinement de son couple généreux et on atteint bien vite la vitesse maximale de 50 km/h. Pour le reste c’est du pareil au même avec toujours cette agilité et un vrai plaisir au guidon.

Ce court essai se soldera par une consommation moyenne de 5,4 kWh/100 km pour la BMW CE-02 Highline équivalent 125 cm3, et 5 kWh/100 km pour la version de base à 4 kW. Des valeurs relevées sur un parcours strictement urbain et qu’il conviendra de confirmer lors d’un essai plus long prévu dans les prochaines semaines.

Quel prix pour la BMW CE-02

La BMW CE-02 est commercialisée à partir de 7 750 € dans sa version de base limitée à 4 kW. Un tarif qui se trouve dans la fourchette la plus élevée sur le segment. Quoi qu’il en soit, celle-ci est accessible aux jeunes à partir de 14 ans qui sont titulaires du permis AM (d’où son nom de BMW CE-02 AM, CQFD), comme n’importe quel deux-roues motorisé de 50 cm3.

Bien entendu il est également possible d’en prendre le guidon avec un permis voiture moyennant les sept heures de formation obligatoire, ou avec un permis moto A1.

Cependant, ces utilisateurs lui préfèreront probablement la BMW CE-02 dans sa version de 11 kW équivalente à un 125 cm3. Celle-ci est affichée à partir de 8 750 €. Avec sa puissance supérieure à 2 kW, la BMW CE-02 est éligible au bonus écologique.

Il est donc possible de prétendre à une somme de 900 € pour l’achat ou la location dans le cadre d'un contrat d'une durée de 2 ans ou plus. Cette aide est versée au maximum une fois par personne tous les 3 ans, à la condition de ne pas revendre le véhicule dans l'année suivant la date de facturation ou de versement du 1er loyer, ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 km.

Plusieurs options à la carte

Comme d’habitude chez BMW, la petite moto électrique s’accompagne de plusieurs options. La plus logique et à notre sens la plus indispensable correspond à la recharge dite « rapide » pour bénéficier d’une puissance de 1,5 kW sur une prise domestique plutôt que les 900 W de base. Pour en bénéficier, il faut obligatoirement sélectionner le pack Highline à 890 € quelle que soit la version de la BMW CE-02. Outre la recharge améliorée, celui-ci a au moins l’avantage de proposer également :

la selle Pro tricolore

la fourche anodisée dorée

les poignées chauffantes

la peinture Cosmic Black 2 agrémentée d’autocollants décoratifs

l'interface Bluetooth avec le support SP Connect pour smartphone

le mode de conduite Flash

D’autres options sont disponibles en dehors du pack Highline comme :

les poignées chauffantes pour 320 €

les repose pieds argentés en aluminium fraisé qui rappellent ceux des BMX pour 167 €

la selle confort couleur pétrole qui est à la fois plus large et plus épaisse (20 mm) pour 242 €

Enfin, BMW propose un petit saut de vent (89 € ou 113 € pour la version teintée assortie à la moto), qui n’est selon nous pas indispensable eu égard à sa taille compacte et à son positionnement très bas sur la BMW CE-02. Enfin, ceux qui ont besoin d’une capacité d’emport pourront acquérir un porte-bagages en acier adapté moyennant 224 €, qui pourra accueillir un top-case jusqu’à 29 litres. BMW propose d’ailleurs le sien à 177 € et toute une gamme de bagagerie avec des sacs latéraux ou arrière.