Essai Lexus UX 300e : des améliorations qui changent tout… ou presque

Lexus offre un facelift bienvenu à sa première voiture 100 % électrique. Mais une batterie plus généreuse et diverses améliorations suffiront-elles sur un marché de plus en plus compétitif ?

Lancée en 2019, la Lexus UX 300e était la première voiture 100 % électrique au catalogue de la marque premium. Mais malgré des qualité certaines, ce modèle a eu du mal à se faire un place au soleil, la faute notamment à une autonomie jugée trop faible face à des rivaux mieux armés. Bien consciente de ces limites, Lexus a décidé de lui offrir une mise à jour importante cette année.

Pour autant, on comprend au premier coup d'œil qu'il s'agit ici d'un léger facelift tant le nouveau modèle ressemble à la version précédente. On retrouve ainsi les mêmes arêtes très droites, les passages de roues peints et carrés ou encore l'imposante calandre devenue caractéristique de la marque. Côté style, on aime ou pas, mais on ne pourra pas reprocher à Lexus son originalité. En revanche, la marque mettra tout le monde d'accord avec un habitacle accueillant et qui bénéficie d'une présentation très soignée. Assemblages et matériaux sont à la hauteur de la vocation premium de la Lexus UX 300e. La preuve avec l'utilisation du Sashiko, cette technique de couture traditionnelle japonaise, qui est ici utilisée au niveau des sièges en cuir.

Un écran plus grand pour la Lexus UX 300e

Par ailleurs, c'est également dans l'habitacle que l'on reconnaît instantanément l'une des grandes nouveautés du millésime 2023 : un écran d'infodivertissement tactile plus grand. Celui-ci profite désormais d'une diagonale de 12,3 pouces qui est plus dans l'air du temps, avec une définition HD qui profite grandement à son interface.

Celle-ci se montre à la fois accessible et fluide. Plus imposante, la dalle profite notamment à CarPlay pour les amateurs du système d'Apple. Ce dernier occupe la totalité de l'écran avec des icônes facilement accessibles et des cartes particulièrement lisibles en utilisant les applications de navigation telles que Google Maps.

De la même façon, la vue à 360 degrés ou encore les caméras avant et arrière font bon usage de la diagonale de 12,3 pouces. Toutefois, celles-ci affichent une image légèrement déformée par l'objectif, mais elles restent très utiles.

Installé de manière classique derrière le volant, l'écran dédié à l'instrumentation affiche les informations essentielles telles que la vitesse de la Lexus UX 300e, le rapport engagé, la puissance moteur ou à l'inverse le niveau de récupération d'énergie, le trip ou encore la consommation. Petite curiosité, le niveau de la batterie est affiché sous la forme d'une bonne vieille jauge à essence. Bien entendu, l'autonomie restante est elle aussi bien visible.

D'autre part, notre version Luxury était aussi équipée d'un HUD, l'affichage tête haute. Plus modeste que ceux qui équipent des modèles concurrents tels que la BMW iX1, il permet notamment de visualiser la vitesse de la voiture, la limitation de vitesse mais aussi le mode de conduite qui est activé.

Une ergonomie bien pensée pour la Lexus UX 300e

La marque japonaise ne pouvait pas non plus laisser passer le train de l'assistant vocal. Voilà pourquoi elle propose son propre système avec l'invite “Hey Lexus”. De quoi par exemple commander certaines fonctionnalités de la Lexus UX 300e sans toucher le moindre bouton. À propos de boutons, Lexus a fait le choix judicieux de conserver les plus importants à bord de la voiture. En témoignent les commandes de climatisation qui sont directement accessible sans devoir passer par plusieurs menus sur l'écran d'infodivertissement.

Juste en dessous se trouve un support compatible Qi qui accueillera un smartphone compatible pour recharger sa batterie sans fil. Si vous préférez utiliser un câble, la Lexus UX 300e dispose de deux ports USB type C à l'avant, et même dans troisième port USB, de type A cette fois, dans le vide poche central. Les passagers assis à l'arrière ne sont pas en reste avec deux autres ports USB type C.

Plus étonnant, le sélecteur de mode de conduite est intégré sur la casquette de l'écran d'instrumentation. De son côté, le volant intègre de nombreux boutons pour un usage très classique avec les commandes multimédia et du téléphone sur la branche de gauche, et les aides à la conduite sur la branche de droite.

Enfin, la console centrale troque les commandes de l'écran qui n'ont plus lieu d'être grâce à la dalle tactile, pour des boutons de commande dédiés au volant chauffant, ainsi qu'aux sièges qui sont tantôt chauffants, tantôt ventilés. Une fonction qui sera par exemple fort utile par période de canicule, soit tout l'inverse de la météo pluvieuse dont nous avons profité lors de notre essai en plein été en Ecosse.

Par contre, aussi accueillante soit-elle aux places avant, la Lexus UX 300e délaisse ses passagers arrières. Ils devront s'accommoder d'un plancher relativement haut, et surtout essayer tant bien que mal de glisser leurs pieds sous le siège avant qui semble intégré bien bas. À réserver avant tout aux enfants.

Le coffre affiche un volume juste convenable avec 367 litres. Il dispose néanmoins d'un petit espace supplémentaire sous le plancher, qui permet notamment de ranger un câble de recharge. Ce qui est d'autant plus utile qu'il n'y a aucun coffre à l'avant.

Une batterie plus généreuse et plus d'autonomie pour la Lexus UX 300e

La principale nouveauté de la Lexus UX 300e est invisible et concerne la batterie lithium-ion CATL, qui est intégrée dans le plancher conférant ainsi plus de rigidité au châssis. Elle affiche désormais une densité revue à la hausse, de sorte à conserver le même volume. Sa capacité brute passe ainsi de 54,3 kWh à 72,8 kWh. Auparavant créditée d'une autonomie de 313 km, la Lexus UX 300e promet désormais jusqu'à 448 km WLTP.

En revanche, la motorisation ne change pas avec toujours un seul moteur électrique qui prend place sur le train avant. Il délivre une puissance de 150 kW (soit 204 ch) et un couple maximal de 300 Nm.

En revanche, que penser du standard de recharge choisi par le constructeur sur cette version 2023 de la Lexus UX 300e… Pour cause, la marque n’a pas jugé bon de troquer le port Chademo pour un Combo CCS. Une incompréhension totale, à l’heure où le CCS est devenue la norme par défaut partout en Europe. Un sacré argument en défaveur de la Lexus.

Outre la difficulté de trouver une borne de recharge de ce type (et encore en fonction, le réseau étant semble-t-il de plus en plus délaissé face au développement du CCS), il faudra aussi se contenter d'une puissance admissible de 50 kW seulement. Quant au chargeur embarqué, il est lui limité à 6,6 kW. Une valeur relativement faible qu'on trouve généralement sur les motos électriques telles que la Zero Motorcycle DSR/X dont la batterie est forcément bien plus petite.

Dommage également quand on sait que la grande majorité des voitures électriques sont équipées d'un chargeur embarqué de 11 kW, et parfois même de 22 kW en option, voire de série en haut de gamme. Dès lors, il faudra prendre son mal en patience pour faire le plein de Watts, soit 1h30 pour passer de 0 à 80 % de capacité sur une borne en courant continu. On a vu plus rapide, car à titre de comparaison, la moyenne s'établit désormais autour de 30 minutes.

Sur une Wallbox, le temps de charge pourra atteindre 9h30, mais c'est déjà moins problématique. Si l'on en croit Lexus, la UX300e se destine avant tout à un usage urbain et les propriétaires chargeront essentiellement à domicile pour profiter des tarifs plus avantageux de l'électricité. Toujours est-il qu'un simple week-end à la campagne risque de s'apparenter à un chemin de croix.

Au volant de la Lexus UX 300e

C'est d'autant plus dommage que la Lexus UX 300e s'illustre par son confort, d'autant que le constructeur indique avoir revu les suspensions et amélioré l'insonorisation. Ce qui se ressent aux heures de pointe comme sur les routes imparfaites rencontrées de notre parcours. Avec ses 150 kW, soit 204 ch, et un couple agréable de 300 Nm, le moteur électrique avant offre une conduite tout en douceur.

Il ne vous collera pas à votre siège même en activant le mode sport, mais il suffit amplement pour s'extirper du trafic ou pour offrir de belles relances sur autoroute. D'ailleurs le 0 à 100 km/h est annoncé en 7,5 secondes. Rassurante, la Lexus UX 300e impose néanmoins de gérer finement la pédale d'accélérateur sur route mouillée. En effet, la motricité du train peut être mise à mal pour passer les 300 Nm de couple instantané.

Par ailleurs, un système de récupération d'énergie est disponible lors des phases de ralentissement de la Lexus UX 300e. Toutefois, celui-ci manque selon nous de puissance, et ce quel que soit le niveau de régénération choisi à l'aide des palettes au volant. De la même façon, le crossover électrique n'offre pas de “One Pedal”, c'est à dire la possibilité de conduire avec la seule pédale d'accélérateur, puis de lever le pied pour freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.

Enfin, la nouvelle batterie de plus grande capacité promet une autonomie revue à la hausse, avec 448 km WLTP grâce au passage de 54,3 kWh à 72,8 kWh. En pratique, il sera difficile d'atteindre cette valeur au volant de la Lexus UX 300e. En effet, nous avons relevé une consommation relativement élevée lors de notre essai. En moyenne 20 kWh/100 km sur un parcours qui nous a emmené du centre d'Édimbourg à sa grande banlieue, entre routes de campagne et quelques portions d'autoroute sous une météo pluvieuse. Quoiqu'il en soit, la Lexus UX 300e cuvée 2023 voit son rayon d'action augmenter pour réellement atteindre la valeur annoncée sur la version précédente.

Quel budget pour la Lexus UX 300e ?

L'intégration d'une batterie de plus grande capacité se traduit par un prix en hausse. La Lexus UX 300e est désormais proposée au prix de 56 900 euros, la rendant inéligible au bonus écologique. L'équipement est plutôt complet, mais la concurrence est rude. On pense notamment à Tesla et sa Model Y, qui malgré ses prix qui font souvent le yo-yo, reste plus abordable à 45 990 € (sans déduction du bonus écologique).

Certes la finition est moins léchée, mais l'équipement est extrêmement complet et le rayon d'action sans commune mesure. On peut aussi citer la BMW iX1 qui est proposée à partir de 57 150 euros, mais qui est plus puissante (313 ch) et capable de recharger jusqu'à 130 kW sur une borne DC. Enfin, Fisker pourrait mettre tout le monde d'accord avec sa Fisker Ocean dont nous vous proposerons l'essai complet sous peu.