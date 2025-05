Envoyer des GIFs et emojis sur Android va devenir beaucoup plus simple grâce à cette mise à jour astucieuse

Le clavier Gboard évolue encore sur Android. Une refonte discrète change la façon d’accéder aux emojis et aux GIFs. Une interface plus claire est désormais en test pour les utilisateurs curieux.

Gboard, le clavier virtuel développé par Google, s’est imposé comme une référence incontournable pour les utilisateurs Android. Lancé en 2013, il dépasse les 10 milliards de téléchargements sur le Play Store. Ce succès s’explique par son intégration par défaut sur de nombreux smartphones, mais aussi par la richesse de ses fonctionnalités. Outre la saisie vocale hors ligne, la traduction intégrée ou la reconnaissance de texte dans les images, celui-ci propose des outils expressifs comme les emojis, les GIFs, les stickers ou encore l’Emoji Kitchen. Récemment, une fonction d’annulation de suppression de texte a même été ajoutée.

D’après les informations repérées par le site LifeHacker, Google teste une nouvelle version de l’interface Emoji de Gboard. Cette mise à jour est disponible en version bêta pour les utilisateurs Android inscrits au programme de test. Elle apporte une refonte complète du menu dédié aux contenus visuels. L’objectif est clair : simplifier la navigation en remplaçant l’ancien écran « Tout » par une interface plus lisible, organisée autour d’onglets spécifiques. Chaque type de contenu visuel — emoji, GIF, sticker, kaomoji, Bitmoji — dispose désormais de son propre espace.

Google transforme le menu Emoji de Gboard avec des onglets distincts pour chaque contenu

Dans cette nouvelle version, un simple appui sur le bouton Emoji du clavier ouvre directement l’onglet par défaut, dédié aux classiques et à Emoji Kitchen. L’utilisateur peut en sélectionner deux pour générer automatiquement des combinaisons personnalisées en haut de l’écran. Un bouton en forme de flèche permet d’afficher plus de suggestions. La barre du haut reste accessible pour changer facilement d’onglet ou revenir au clavier classique grâce au bouton “ABC” ou à l’icône retour. L’ensemble est conçu pour rendre l’accès aux contenus plus fluide, sans devoir passer par un menu confus et surchargé.

Les autres onglets facilitent également l’exploration des options disponibles. GIF affiche par défaut des suggestions populaires et permet de retrouver ceux qui ont récemment été utilisés grâce à une icône en forme d’horloge. L’onglet Stickers regroupe tous les packs installés et les autocollants récemment envoyés. Les kaomojis, ces symboles composés de caractères, sont accessibles dans un volet à part. Enfin, un dernier est réservé à Bitmoji, à condition d’avoir l’application installée et un avatar configuré. Cette organisation rend chaque catégorie accessible d’un simple geste, supprimant le désordre de l’ancienne interface qui mélangeait tout sur une seule page.