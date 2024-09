Envie d’un p’tit café ? Shark Ninja dévoile sa machine Ninja Luxe Café à l’occasion de l’IFA

Shark Ninja est présent à l’IFA de Berlin et en a profité pour dévoiler ses nouveaux produits. Parmi eux, une machine à café haut de gamme nommée Ninja Luxe Café, mais aussi une machine à boissons glacées ainsi qu’un robot de cuisine.

Shark Ninja est connu pour ses aspirateurs robots, mais aussi pour ton son équipement dédié à la maison. A l’occasion de l’IFA de Berlin, le fabricant américain a dévoilé plusieurs produits intéressants. Parmi eux, une machine à café, une machine à boisson fraîche et un robot de cuisine.

La Ninja Luxe Café est – comme son nom l’indique – une machine à café à grain et filtre 3 en 1. Elle est en effet capable de préparer le café cafetière, mais aussi des expressos de 170 ml à 530 ml ainsi que des boissons froides. Sa particularité, doser automatiquement la quantité de café et la température selon la boisson choisie. Shark Ninja promet d’obtenir une mousse parfaite sans intervention de la part du consommateur. Pour le moment, pas de prix ni de date de sortie.

Shark Ninja fait le café, mais pas que

Il n’y a pas que le café dans la vie. La marque a également dévoilé la Ninja SLUSHi, une machine à boissons glacés. Elle promet la confection de boissons en 30 minutes seulement, que ce soit pour des portions collectives ou individuelles. Plus, une fois le breuvage concocté, celui-ci se conserve de manière optimale dans la machine pendant 12 heures. Petite particularité, cette machine n’a pas besoin de glace, puisqu’elle congèle le liquide de manière uniforme et le maintien au frais. Pas de prix ni de date de sortie.

A lire aussi – IFA 2023 : four, blender et friteuse, Ninja présente ses nouveautés gourmandes, voici nos préférés

Enfin, le Ninja Foodie 8-Mode 6L Possible Cooker est un robot de cuisine huit en un. Il dispose d’une capacité de 6 litres et permet de cuisiner jusqu’à 500 grammes de pâtes, 800 grammes de riz et 1,8 kilo de viande. Il fait aussi bien cuiseur à riz que poêle ou plaque de cuisson, idéal pour créer une vaste palette de plats et ne plus utiliser ses plaques. Là encore Shark Ninja n’a pas donné de date de sortie ni de prix.