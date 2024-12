Entre jouer ou regarder des jeux en streaming, les joueurs ont fait leur choix et c’est plutôt étonnant

D'après une récente étude, les joueurs passent en moyenne plus de temps à regarder du jeu vidéo en streaming… Plutôt qu'à jouer ! Pour les auteurs du rapport, les éditeurs devraient y voir une opportunité de diversifier leurs revenus. Mais pas évident de détrôner YouTube ou Twitch, les rois du domaine.

On le sait depuis quelques années maintenant, les jeunes sont de plus en plus à délaisser la TV traditionnelle au profit des jeux vidéo et des services de streaming comme Netflix, YouTube ou encore Twitch. D'après une étude publiée en avril 2023, les utilisateurs sont plutôt dans une logique multimédia, où les différentes plateformes et supports s'entrecroisent. On découvre un jeu vidéo grâce à une série par exemple. L'explosion des ventes des jeux The Last of US après la diffusion de la série illustre parfaitement ce phénomème. Il en va de même pour la série Fallout, ou encore avec Arkane. Le show Netflix a permis à League of Legends de faire le plein de nouveaux joueurs.

Mais selon un tout nouveau rapport réalisé par les chercheurs de Midia Research, cette dynamique vertueuse aurait perdu un peu de sa superbe. Plus précisément, les jeux vidéo seraient en train de perdre du terrain face au streaming… de jeu vidéo. D'après cette étude, les joueurs seraient de plus en plus à préférer regarder du JV en streaming, plutôt que d'être derrière la manette.

Les joueurs préfèrent regarder plutôt que jouer

Selon le rapport, les joueurs accordent en moyenne 16 heures par semaine à leur loisir préféré. Et s'ils passent environ 7,4 heures à se battre/conduire/survivre/construire sur leurs PC et consoles, ils consacrent les 8,5 heures restantes à regarder du streaming JV sur Twitch ou YouTube. D'après les auteurs de cette étude, les éditeurs de jeu vidéo comme EA, Ubisoft ou Activision devraient capitaliser sur cette tendance en créant leur propre plateforme vidéo. “Ce potentiel inexploité des éditeurs de jeux pour intégrer du contenu vidéo à leur propre écosystème” pourrait attirer théoriquement des recettes publicitaires et des abonnements/soutiens financiers qui profitent actuellement à d'autres médias ou aux créateurs de contenus.

Après, on voit mal comment ces éditeurs pourraient damner le pion à Twitch et YouTube, les deux références en la matière. Pourquoi les utilisateurs quitteraient deux plateformes où ils ont leurs habitudes, où ils peuvent tout voir, au profit d'un écosystème fermé réservé aux jeux d'un seul éditeur ? Ils ne le feront probablement pas.

Source : GameSpot