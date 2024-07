En attendant la RTX 5090, cette RTX 4090 modifiée est la carte graphique pour gamers la plus rapide au monde

La chaîne technologique brésilienne TecLab a dévoilé ce qu'elle appelle la première “RTX 4090 Super” au monde, une carte graphique personnalisée qui repousse les limites de la dernière RTX 4090 de Nvidia.

Alors que tous les yeux sont tournés vers la prochaine RTX 5090 de Nvidia, la RTX 4090 n’a vraisemblablement pas encore montré son plein potentiel. Une création sur mesure combine la puissance de la carte phare RTX 4090 de Nvidia avec des solutions de refroidissement innovantes et des modifications matérielles, ce qui se traduit par des gains de performance impressionnants.

Au cœur de ce projet se trouve une RTX 4090 refroidie par liquide, augmentée du PCB et de la mémoire GDDR6X plus rapide d'une RTX 3090 Ti. Cette combinaison unique permet des fréquences plus élevées et une gestion thermique améliorée, ce qui se traduit par des améliorations de performances notables par rapport à la RTX 4090 standard.

La RTX 4090 améliorée est jusqu’à 40% plus puissance

Les premiers benchmarks utilisant Unigine Superposition à une définition 8K ont montré que le GPU personnalisé surpassait son homologue de série de 40 %. Cependant, si l'augmentation des performances est incontestablement impressionnante, la réalité est légèrement plus nuancée.

L'amélioration de 40 % a été obtenue grâce à des ajustements LOD (Level of Detail) au niveau du pilote, qui gonflent artificiellement les résultats des tests en réduisant la fidélité graphique. Une fois ces ajustements supprimés, le gain de performance réel s'établit en fait à 16 % par rapport à la RTX 4090 standard, ce qui est tout de même impressionnant. Ce gain de 16% n'est pas négligeable, surtout si l'on considère les performances déjà impressionnantes de la RTX 4090.

L'utilisation du PCB et de la VRAM plus rapide de la RTX 3090 Ti joue un rôle crucial dans l'augmentation des performances de cette RTX 4090 “Super”. Bien que cette “RTX 4090 Super” personnalisée soit sans aucun doute une réalisation technique impressionnante, il est important de noter qu'il s'agit d'un projet unique. Malheureusement, l'aspect pratique et la rentabilité de ces modifications extrêmes font qu'il est peu probable qu'elles soient adoptées à grande échelle ou qu'elles fassent l'objet d'une production commerciale.