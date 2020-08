EMUI 11 : la première bêta arrive en septembre, mais le Huawei Mate 40 serait lancé sous EMUI 10

Huawei organise une conférence développeur en septembre. Elle sera consacrée à trois nouveautés majeures : EMUI 11, HarmonyOS 2.0 et au HMS Core 5.0. La première bêta d’EMUI 11 basée sur Android 11 sera disponible fin septembre. Le Huawei Mate 40 n’y aurait pas droit au lancement contrairement au Mate 40 Pro. Explications.

La Huawei Developer Conference 2020 (HDC 2020) se tiendra du 10 au 12 septembre 2020. Selon le site officiel de Huawei, l’évènement sera consacré à EMUI 11 et aux dernières évolutions du pack de services HMS Core dans sa version 5.0. Le constructeur donnera également des nouvelles de son OS maison HarmonyOS destiné à remplacer Android à terme. Aux dernières nouvelles, la première bêta d’EMUI 11 basé sur la version open source d’Android 11 sera lancée fin septembre, voire début octobre.

Le Huawei Mate 40 standard arriverait sous MIUI 10 (Android 10)

Les Huawei Mate 30/Mate 30 Pro et la série P40 devraient être les premiers à recevoir la bêta d’EMUI 11. La version stable de l’OS sera disponible sur la série Mate 40 au lancement. Mais selon le leaker Evan Blass (@Evleaks) qu’on ne présente plus, les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro n’auront pas droit au même traitement. Pour des raisons que l’on ignore, le Mate 40 standard sera lancé en octobre sous EMUI 10 basé sur Android 10.

C’est la première fois qu’une série Mate sera lancée avec différentes versions EMUI. Il pourrait également y avoir un autre modèle dans cette série. Contrairement au Mate 30, Huawei serait sur le point de lancer un Mate 40 Lite et il est presque certain qu’il sera livré avec EMUI 10.1.

EMUI 11 bénéficiera d’une meilleure intégration de l’écosystème Huawei

Privé des services Google, Huawei se tournera une nouvelle fois vers ses HMS. La version 5.0 sera lancée sous EMUI 11 qui devrait être compatible avec une quarantaine de smartphones Huawei. L’OS introduira une nouveauté majeure : la « technologie distribuée » du constructeur dont le principe a été présenté il y a quelques semaines par Dr. Wang Chenglu, président de la section Ingénierie logicielle chez Huawei. Cette technologie permettra aux utilisateurs de profiter d’une expérience multiplateforme, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent : smartphone, PC ou TV.

Elle éliminera les barrières entre les différents systèmes et fera des smartphones Huawei le cœur d’une nouvelle expérience unifiée. Concrètement, l’objectif du constructeur est que la caméra, les microphones ou l’écran de tous les appareils de son écosystème soient accessibles sur n’importe quel terminal, où que vous soyez. La conférence HDC 2020 devrait nous permettre de découvrir une première démonstration concrète de cette passerelle multiplateforme.

