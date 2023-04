Elon Musk génère plus de 100 000 euros par mois rien qu’avec ses abonnés Twitter

Sur Twitter, Elon Musk a récemment partagé une capture d’écran de son compte, sur laquelle on peut voir que celui-ci compte 24,7 subscribers, qui lui versent donc chacun 5 dollars par mois. Soit plus de 100 000 euros mensuels, pour le deuxième homme le plus riche du monde.

Depuis peu, Twitter propose à ses utilisateurs un système d’abonnement, qui permet aux comptes les plus populaires d’accéder à la monétisation en demandant à leurs followers les plus fidèles de leur verser mensuellement une somme définie par leur soin. Tout comme sur Twitch, cet abonnement donne accès à divers avantages, tels que des tweets exclusifs et un badge dédié lors de leurs interactions avec le créateur suivi.

Bien évidemment, Elon Musk propose à ses propres followers de s’abonner à son compte pour du contenu exclusif. L’abonnement s’élève à 5 dollars par mois, qu’il reçoit de la part de 24 700 utilisateurs dévoués. C’est en effet ce que révèle une capture d’écran partagée par le milliardaire, précisément pour promouvoir ce service.

Elon Musk touche environ 80 000 euros par mois grâce à ses abonnés Twitter

Un rapide calcul permet donc de déterminer que, rien qu’avec ce service, Elon Musk génère 123 500 dollars par mois, soit environ 112 000 euros. Une jolie somme, qu’il convient tout de même de tronquer de quelques dizaines de milliers d’euros pour obtenir le revenu véritable de l’homme d’affaires. En effet, si l’utilisateur a souscrit à un abonnement sur smartphone, alors le Play Store ou l’App Store récupère 30 % de cette somme.

Si tous les abonnés passent donc par leur smartphone, Elon Musk touche en vérité 86 450 dollars par mois, soit un peu plus de 78 000 euros, en comptant la commission touchée par Twitter sur ces versements. On conviendra qu’il s’agit d’une certaine somme, qui pourtant ne fera pas une grande différence sur le compte bancaire du deuxième homme le plus riche du monde. N’étant pas nous-mêmes abonnés à son compte, difficile de dire quel avantage cette souscription apporte réellement. Gageons néanmoins que cette somme servirait sans doute plus à n’importe qui d’autre.