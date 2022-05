Elon Musk a raison : 20% des comptes Twitter sont faux, cette étude le prouve

Une étude réalisée par deux experts du réseau social affirme que le nombre de faux comptes sur Twitter est considérable. Il dépasse largement le chiffre annoncé par Twitter lors de la présentation de ses résultats. Selon le document, ce chiffre frôle les 20 %. Elon Musk a mis en pause le rachat de Twitter après l’annonce du réseau social.

Sur les réseaux sociaux, le nombre de « followers » ou d’abonnés est très important. En effet, les influenceurs et les personnages publics s’appuient sur ce chiffre pour montrer leur importance. Par exemple, les influenceurs commercialisent plus cher les campagnes marketing (placement produit, sponsoring, etc.) parce que leur audience est potentiellement importante. C’est comme l’audimat pour une chaîne de télévision ou le nombre de pages vues pour un site.

Imaginez donc que cet indicateur soit faux. C’est tout le système des influenceurs qui est ébranlé. Il est de notoriété publique que cet indicateur peut être « manipulé ». Certains influenceurs « achetent » des followers pour gonfler cet indicateur. Deux buts : mieux vendre l’audience et attirer des followers. Car cela inspire confiance auprès des vrais utilisateurs. Vous allez plus suivre une personne très suivie qu’un parfait inconnu. C’est logique. Évidemment, qui dit « achat de followers » dit aussi « faux followers ».

Une étude affirme que près de 20 % des comptes Twitter sont faux

Les faux comptes existent donc sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas que des robots à but marketing. Cela peut aussi être des bots dont le but est d’envoyer des spams aux vais utilisateurs (avec tout ce que peut impliquer les spams comme arnaque et vol d’information ou d’argent). Lors de la dernière présentation de ses résultats, Twitter annonçait que ce phénomène était marginal et concernait moins de 5 % des comptes. Ce qui a provoqué la colère d’Elon Musk qui a suspendu le rachat de Twitter.

Suite à cela, deux experts de l’analyse des comptes Twitter, SparkToro et FollowerWonk ont publié une étude sur le pourcentage de faux comptes. Et le chiffre est largement plus élevé que celui de Twitter. En effet, il atteint 19,42 %. L’étude s’appuie sur plusieurs indicateurs, comme l’âge du compte, la présence (ou non) d’une photo de profil, la présence et la longueur de la biographie, le nombre de messages envoyés, la récence du dernier message, le nombre de comptes suivis ou encore la localisation du compte.

Plus de 7 abonnés sur 10 au compte d'Elon Musk seraient faux !

Plus d’une douzaine d’indicateurs sont ainsi croisés et analysés. Et, selon les deux experts, le nombre de faux comptes serait donc quatre fois plus élevé que les déclarations de Twitter. En outre, le pourcentage de faux followers d’Elon Musk serait considérablement plus élevé : plus de 70 %. Les experts expliquent que les comptes emblématiques comme celui du patron de Tesla sont des cibles privilégiées. Bien sûr, il peut y avoir des faux positifs dans ce calcul. Les auteurs de l’étude avouent qu’ils ne comptabilisent que l’activité visible d’un compte et non la simple connexion. Et c’est ce que nous espérons pour Twitter.