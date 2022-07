Edge : Microsoft améliore les performances du navigateur en compressant les fichiers cache

Edge 102 se dote d’une nouvelle fonctionnalité qui permet d’améliorer grandement ses performances. Avec cette nouvelle version, le navigateur est désormais capable de compresser les fichiers cache stockés sur le disque dur de l’utilisateur. Ainsi, ces derniers prennent moins de place, tout en maintenant l’accès rapide du navigateur aux ressources dont il a besoin.

Non content d’être désormais le deuxième navigateur le plus populaire au monde, Edge continue de s’améliorer pour offrir la meilleure expérience possible. Et, comme pour tout logiciel, cela passe avant tout par les performances. Avec le déploiement de sa version 102, Edge se dote donc d’une nouvelle fonctionnalité dédiée à cet aspect fondamental. Comme l’explique Microsoft dans un récent billet de blog, le navigateur peut désormais compresser les fichiers cache générés.

Pour fonctionner correctement — et surtout plus rapidement — tous les navigateurs stockent des fichiers cache sur le disque dur de l’utilisateur. Cela permet, par exemple, d’afficher des images ou tout autre contenu d’un site web sans avoir à le recharger à chaque fois. Or, bien qu’ils ne pèsent pas grand-chose si on les prend à l’unité, ces derniers peuvent rapidement occuper beaucoup d’espace une fois réunis.

Edge réduit son utilisation du disque dur et améliore ses performances

Voilà pourquoi il est souvent conseillé de vider les dossiers cache de son PC de manière régulièrement. Par ailleurs, si vous ne savez comment faire, nous avons écrit un guide sur le sujet. Quoiqu’il en soit, Microsoft est bien conscient de ce problème et a donc décidé d’intégrer une fonctionnalité de compression à son navigateur, tout en s’assurant que celle-ci « sera bénéfique sans dégrader les performances ».

« Cela garantit que la compression de ces caches améliore largement les performances et l’expérience globale des utilisateurs », ajoute la firme de Redmond. En effet, les fichiers cache sont très faciles à compresser, sans pour autant nuire à leur utilisation par le navigateur. Cette fonctionnalité faite suite à l’arrivée des onglets en veille avec Edge 100, qui ont eux aussi grandement amélioré les performances du navigateur.

