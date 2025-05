Écouteurs sans fil : vous la connaissez pour d’autres produits, mais cette marque menace les AirPods d’Apple

Xiaomi est surtout connu des consommateurs pour ses smartphones, mais la marque devient de plus en plus puissante sur le segment des écouteurs sans fil. De quoi menacer la position dominante d'Apple ?

Le cabinet d'analyses Canalys a publié son rapport sur les ventes d'écouteurs sans fil pour le premier trimestre 2025. On y apprend que le secteur a fortement progressé sur cette période. Avec 78 millions de ventes, on constate une croissance de 18 %, un taux qui n'avait plus été atteint depuis 2021.

Avec 23 % de parts de marché, Apple reste large leader, mais ses ventes augmentent moins vite que celles de l'ensemble de l'industrie (+ 12 %). En intégrant les résultats de Beats, l'entreprise californienne atteint les 18,2 millions de produits écoulés. C'est deux fois plus que son premier poursuivant, Xiaomi, qui a vendu 9 millions d'unités en ce début d'année, pour 11,5 % de parts de marché.

Xiaomi monte très vite sur le marché des écouteurs sans fil

Mais la tendance des deux constructeurs est bien différente. Xiaomi a connu une hausse de 63 % de ses ventes d'une année sur l'autre et est en très grande forme. La marque est “portée par sa dynamique dans les économies émergentes”, explique Canalys. Si elle poursuit sur cette lancée encore quelques années, elle pourrait bien rattraper Apple à terme.

Mais Xiaomi peut-il être considéré comme un véritable concurrent d'Apple et de ses AirPods ? La firme chinoise parvient notamment à s'étendre grâce à ses produits d'entrée de gamme, alors qu'Apple vise un marché plus orienté vers le premium. À ce petit jeu, c'est surtout Samsung qui fait office d'outsider. En incluant les ventes de produits Harman, le constructeur sud-coréen recense 5,6 millions d'écouteurs sans fil vendus, soit 7 % de parts de marché. La croissance est un peu molle, à 8 %, mais la récente acquisition de Sound Units, dont la marque Bowers & Wilkins, pourrait l'aider à faire mieux dans les mois qui viennent, et en particulier sur le si prisé segment du haut de gamme.

Huawei et boAT complètent le Top 5 et se rapprochent de Samsung grâce à une belle hausse de leurs ventes (à respectivement +40 % et + 31 %). Ils se reposent notamment sur de bonnes performances sur leur marché domestique, la Chine pour Huawei, l'Inde pour boAT.