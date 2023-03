Galaxy Buds 2 Pro : les écouteurs Samsung reviennent à moins de 100 € grâce à cette offre

Voici une offre intéressante à saisir sur des écouteurs Samsung ! Pendant une durée limitée, Amazon propose les Galaxy Buds 2 Pro au prix de revient de 99 euros grâce à un coupon de réduction et à une offre de remboursement. Tous les détails de ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont à l'honneur chez le géant du commerce en ligne Amazon. Jusqu'au dimanche 19 mars 2023, les écouteurs de la marque coréenne disponibles dans un coloris lavande sont à 149 euros au lieu de 169 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit.

En plus de la remise, le produit est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 30 avril 2023. En prenant en compte cette ODR (voir conditions), les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont au prix de revient de 99 euros.

Considérés comme les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro équipés d'un son signé AKG embarquent deux haut-parleurs et trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.