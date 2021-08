Echo Dot 4, l’enceinte connectée d’Amazon est de retour à petit prix !

L'Echo Dot 4, enceinte connectée d'Amazon équipée de l'assistant vocal Alexa fait l'objet d'une promotion sur le site du géant du e-commerce. Celles ou ceux désirant s'en équiper peuvent le faire dès à présent à moindre coût. Elle est affichée à 29,99 € au lieu de 59,99 € en moyenne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. Il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment en profitant de ce bon plan Amazon. Il est ainsi disponible à 29,99 € au lieu de 59,99 € soit une remise de 50%.

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Lire également : Bon plan Amazon : les appareils Echo, Fire TV, Kindle sont à prix réduits