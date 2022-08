DuckDuckGo lance son service de protection des emails

DuckDuckGo Email Protection est désormais un service disponible auprès de tous. Il permet de supprimer les nombreux trackers intégrés et cachés dans les emails, avant leur réception dans notre boîte mail principale.

Après de longs mois de bêta fermée, DuckDuckGo lance finalement son service DuckDuckGo Email Protection auprès de tous les utilisateurs. Celui-ci reste en version bêta, mais n'importe qui peut y accéder immédiatement, alors qu'il y avait auparavant un décourageant système de file d'attente pour pouvoir essayer cette fonctionnalité, qui promet de renforcer la confidentialité de nos données sur le web.

Vous pouvez donc dès à présent obtenir votre adresse email en @duck.com et commencer à bénéficier des avantages qui y sont associés. Gratuit, ce service propose de purger vos emails des trackers cachés qu'ils contiennent. En effet, lorsque vous recevez un email, celui-ci peut contenir des mouchards, qui vont prévenir l'expéditeur de la date et l'heure à laquelle l'email a été ouvert, depuis quelle position géographique il a été lu, ou encore depuis quel type d'appareil. Lors de la phase de bêta fermée, DuckDuckGo a mesuré qu'environ 85% des emails reçus contiennent des mouchards. Cacher votre véritable adresse email évite aussi le recoupage d'informations avec des bases de données et d'empêcher de l'associer à vos comptes Facebook ou Google, compliquant l'établissement de votre profil publicitaire.

DuckDuckGo Email Protection entre en bêta ouverte

L'avantage de DuckDuckGo Email Protection est qu'il permet de continuer à utiliser normalement ses adresses mail et clients de messagerie habituels. Une fois paramétrée, cette option va récupérer les emails dont vous êtes le destinataire, les traiter et en supprimer les trackers, pour ensuite les transférer à votre adresse email principale pour une expérience transparente.

Pour utiliser le service, mettez à jour votre application mobile DuckDuckGo sur Android ou iOS puis allez dans les Paramètres. Sélectionnez l'option de protection des emails pour l'activer et la configurer. Sur support de bureau, installez l'extension DuckDuckGo sur votre navigateur (Firefox, Chrome, Edge et Brave sont pris en charge) puis rendez-vous à l'adresse https://duckduckgo.com/email/. Sur Mac, vous pouvez le faire en installant l'application dédiée DuckDuckGo, qui est en bêta.

Source : DuckDuckGo