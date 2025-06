Du jamais vu : des chercheurs atteignent une vitesse de fibre optique record

Des chercheurs japonais ont prouvé qu'il est possible d'allier ultra haute vitesse et très longue distance pour une technologie de fibre optique.

La fibre optique a bouleversé notre usage d'internet grâce à ses performances bien supérieures à celles de l'ADSL ou même du VDSL. En délivrant des débits de plusieurs centaines de Mbps, voire supérieurs à 1 Gbps pour les connexions domestiques les mieux loties, cette technologie répond parfaitement à nos besoins d'un internet rapide.

Mais la fibre optique peut encore aller bien plus loin, et des scientifiques tentent régulièrement de la pousser dans ses retranchements dans une course aux débits qui ne semble jamais s'arrêter. Des chercheurs du National Institute of Information and Communications Technology (NICT), au Japon, ont récemment partagé des résultats records.

Presque la meilleure fibre optique au sprint, l'élite au marathon

Avec un câble à fibre optique standard à 19 cœurs, ils annoncent avoir réussi à atteindre 1,02 pétabit par seconde de débit sur une distance de 1 808 kilomètres, soit la distance entre Berlin et Naples. Si l'on fait le rapport entre la vitesse et la distance parcourue, on obtient une performance de 1,86 exabit par kilomètre par seconde. Le précédent record, établi en octobre 2023, était de 1,71 exabit par kilomètre par seconde, sur une distance bien plus longue (12 345 kilomètres), mais pour un débit bien inférieur (0,138 pétabit par seconde).

En débit pur, sans prendre en compte la distance, c'est autre câble à fibre optique standard à 19 cœurs qui est devant. En mars 2023, il avait atteint la vitesse vertigineuse de 1,7 pétabit par seconde. Mais pour obtenir une telle performance, il avait fallu accepter des concessions sur la distance, limitée à 63,5 km.

“Cette nouvelle technologie devrait contribuer significativement à l'expansion des capacités de communication et à l'extension à longue portée des infrastructures de communication optique à l'avenir, face à la demande croissante en communications”, estiment les chercheurs du NICT. Ils ajoutent espérer améliorer encore l'efficacité de la technologie d'amplification optique et le traitement numérique du signal MIMO afin d'obtenir des performances encore plus impressionnantes. Vers un nouveau record dans les mois à venir ?