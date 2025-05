Doom The Dark Ages est enfin disponible : test, comment télécharger, on vous explique tout

Doom The Dark Ages, le nouveau volet de l’auguste franchise, est dès maitnenant disponible sur PC et consoles. Il serait dommage de passer à côté, tant le jeu se montre jouissif et maîtrisé dans ses mécaniques. Voici quatre questions que vous vous posez peut-être avant de vous lancer.

Doom, c’est l’un des papy du jeu vidéo, une franchise de plus de 30 ans qui continue de ravir les fans. Le nouvel épisode, Doom The Dark Ages, sort aujourd’hui.

Troisième volet depuis le reboot initié en 2016, The Dark Ages introduit de nouvelles mécaniques, une ambiance inédite et surtout une nervosité encore jamais atteinte dans le gameplay. Voici quatre questions que vous vous posez sûrement avant de vous lancer.

Sur quelles plateformes est disponible Doom The Dark Ages ?

Doom The Dark Ages est disponible sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC. Il peut être téléchargé sur Steam ainsi que sur l’application Xbox. Comme tous les jeux Bethesda, il est disponible dans le Game Pass. Pas besoin de le payer plein pot, donc, puisqu’un abonnement suffit pour profiter du jeu complet.

Quelles sont les nouveautés de Doom The Dark Ages ?

Doom The Dark Ages met en scène un contexte inédit dans la franchise : un moyen âge fantasmé qui mélange fantasy et science-fiction. Ainsi, ID Software a pu se lâcher au niveau des décors et des ennemis. Mais plus encore, c’est au niveau du gameplay, en accord avec cette toile de fond brutale, que les changements les plus profonds ont été réalisés.

Les combats se montrent plus nerveux et moins hachés que dans Doom Eternal, notamment avec la modification de la mécanique du glory kill qui apportait une pause dans les affrontements. Si elle est toujours là, elle est plus rare, et donc plus précieuse Plus encore, le Doomslayer est désormais équipé d’un bouclier qui permet de parer les attaques, de le planter dans les ennemis, de se ruer dans la mêlée ou encore de faire exploser les boucliers des méchants pas beaux. Un vrai game changer qui modifie profondément la dynamique des bagarres.

Ainsi, The Dark Ages ne ressemble en rien à ses prédécesseurs, puisqu’il adopte un feeling tout à fait différent.

Faut-il avoir joué aux précédents Doom pour apprécier The Dark Ages ?

Doom The Dark Ages est en réalité une préquelle au Doom de 2016. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir fait ce dernier, ni même Eternal (2020), pour en profiter, d’autant plus que le scénario est anecdotique. Plus encore, pas besoin d’avoir un « bagage » de gameplay, puisque chaque épisode propose une manière nouvelle de jouer. Bref, si c’est votre premier Doom, ce n’est pas un souci.

Que vaut Doom The Dark Ages ?

Doom The Dark Ages est un formidable jeu vidéo. Un titre que nous avons testé et auquel nous avons mis 5 sur 5. Un défouloir jouissif, beau et diablement prenant ! En plus, c’est une vraie claque graphique. Que demander de plus ?