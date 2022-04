Crazy Taxi, Jet Set Radio : Sega devrait relancer ses deux gros hits des années 2000

Sega aurait dans l’idée de rebooter deux de ses licences légendaires, selon Bloomberg : Crazy Taxi et Jet Set Radio. L’idée serait de créer des jeux services d’ampleurs capables de rassembler une énorme communauté et de générer des revenus sur le long terme. L’inspiration est évidemment à chercher du côté de Fortnite.

Crazy Taxi et Jet Set Radio sont deux titres phares de la Dreamcast. Ils pourraient revenir dans les prochaines années sous la forme de reboots. C’est Bloomberg qui l’affirme, précisant même que ce seraient là des jeux énormes en termes de budget. Un pari risqué pour Sega.

Selon Takashi Mochizuki, le journaliste qui a écrit l’article, le reboot de Crazy Taxi serait en développement depuis au moins un an. Il ne serait pas près de sortir, puisque Sega prévoirait une commercialisation d'ici deux ou trois ans. L’idée serait de faire de ce titre (et de Jet Set Radio) un jeu inspiré de Fortnite dans la manière de générer des revenus.

Sega veut avoir son Fortnite

Ces deux reboots seraient les premiers « Super Games » de Sega. L’idée est simple : développer des énormes blockbusters AAA bénéficiant d’un aspect online. Le but serait de rassembler une énorme communauté de fans… et de générer des revenus sur le long terme. Quoi de mieux qu’une licence « fun » et appréciée du grand public pour y arriver ? Crazy Taxi et Jet Set Radio remplissent parfaitement le cahier des charges.

Le modèle à suivre pour Sega, c’est bien évidemment Fortnite. Plus qu’un Battle Royale, le jeu d’Epic Games est devenu un lieu de rendez-vous incontournable du gaming. A la fois terrain de jeu, réseau social, lieu pour des événements virtuels et plateforme de promotion, Fortnite génère une quantité phénoménale de billets verts. On peut donc imaginer un futur Crazy Taxi basé sur ce modèle. A noter que ces deux titres ne sont pas les seuls « Super Games » en projet chez Sega, puisque le studio travaille également sur un FPS encore mystérieux.

Pour rappel, Jet Set Radio permettait au joueur d’explorer une ville sur des rollers. Apprécié pour son ambiance et son gameplay fluide, le titre a été l’un des emblèmes de la Dreamcast. Quant à Crazy Taxi, il a débuté sa carrière sur Arcade : le but était de conduire comme un dératé dans les rues de San Francisco afin d’amener des clients à destination, le tout avec du punk rock en fond. Un titre de légende qui a marqué les joueurs.

