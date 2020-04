Disney+ : films, séries et documentaires, toutes les nouveautés à regarder ce week-end

Disney+ propose chaque vendredi du nouveau contenu sur sa plateforme. Pour vous aider à choisir ce que vous allez regarder pendant cet énième week-end de confinement total, voici une sélection des meilleures nouveautés du catalogue.

À l’instar de Netflix, Disney+ a lui aussi choisi de diffuser des nouveautés sur sa plateforme tous les vendredi. Seulement, la plateforme souhaite tout de même se démarquer un peu, en publiant un épisode ou deux par semaine de ses séries phare, et non toute la saison. Non chers abonnés et « essayeurs » gratuits, il ne sera pas possible de « binge-watcher » la saison complète de The Mandalorian d’une seule traite. Il faudra attendre quelques semaines pour le faire.

De fait, et bien que Disney+ ne soit disponible que depuis le 7 avril en France, il est déjà temps d’accueillir du nouveau dans le catalogue de la plateforme. Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleures nouveautés à découvrir ce week-end.

The Mandalorian

Poursuivez l’aventure du Mandalorien avec le cinquième épisode de la série phare de Disney+. Histoire de ne pas vous spoiler, nous rappellerons juste que le show suit les péripéties d’un chasseur de prime appelé Mando, un Mandalorien (un peuple de guerriers redoutés dans toute la galaxie).

Les iconiques Boba et Jango Fett étaient jusqu’alors les Mandaloriens les plus célèbres de l’univers Star Wars. L’intrigue de la série se déroule entre la fin de l’Empire et l’avènement du Premier Ordre (soit entre l’épisode 6 et 7). On n’en dira pas plus, la série est excellente, foncez si vous ne l’avez pas encore vu !

Le Monde selon Jeff Goldblum

L’inimitable Jeff Goldblum, alias le docteur Ian Malcomm de Jurassic Park, poursuit sa découverte du monde dans cette série/documentaire à son image : totalement décalée et très intrigante. Après avoir retracé les origines des Sneakers, nos baskets adorées, sur quel objet du quotidien va s’attarder l’acteur ? Vous le saurez dans ce quatrième épisode sur Disney+.

Star Wars : The Clone Wars

Poursuivez la toute dernière saison de Star Wars : The Clone Wars sur Disney+ avec les septièmes et huitièmes épisodes de la saison 7. Cette série animée, dont le scénario s’inspire des écrits de l’univers étendu, est particulièrement appréciée par les fans, à juste titre. Si vous n’avez pas vu les saisons précédentes et que vous êtes fans de Star Wars, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Projet Héros Marvel

Pour les non-connaisseurs, cette série/documentaire suit des enfants et des adolescents qui consacrent leur vie à accomplir des actes de bienveillance, de générosité et de bravoure dans leur quartier. Via ce show, Marvel met en avant ces héros ordinaires pourtant extraordinaires, qui œuvrent pour leur communauté chaque jour. L’épisode 4 est d’ores et déjà disponible sur Disney+.

La liste complète des nouveautés :

Retrouvez ici la liste exhaustive des nouveautés publiées par Disney+ cette semaine :

High School Musical : La Comédie musicale – la Série épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Le Monde selon Jeff Goldblum : épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Star Wars : The Clone Wars – épisodes 7 et 8 (1 à 6 disponibles)

The Mandalorian – épisode 5 (1 à 4 disponibles)

À vous chef ! épisode 3 (1 et 2 disponibles)

Journal d’une future présidente : épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Fourchette se pose des questions : c’est quoi le temps ?

Les Imagineers : épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Sous les feux de la rampe : épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Chien Guide d’aveugle en devenir : épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Mariage de rêve : épisode 4 saison 2 (1 à 3 disponibles)

Projet Héros Marvel : épisode 4 (1 à 3 disponibles)

Dimanche en famille : épisode 23 (1 à 22 disponibles)

Une journée à Disney : épisode 19 (1 à 18 disponibles)

L’Atelier de Justin : épisode 7 (épisode 1 à 6 disponibles)

Edward aux mains d’argent

La Nuit au Musée : Le Secret des Pharaons

Maggie Simpson dans « Rendez-vous avec le destin »

Coco : les coulisses de la musique

Source : Disney Twitter