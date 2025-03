Disney+ ajoute enfin cette option très attendue, vous allez pouvoir faire du ménage sur votre compte

La plateforme de streaming Disney+ s'enrichit d'une option souhaitée par beaucoup d'utilisateurs. Elle va vous permettre d'y voir plus clair sur votre compte, voici de quoi il s'agit.

Nous avons tous commencé une série ou un film sur un service de streaming avant de nous rendre compte que ça ne nous plaisait pas. Le titre reste alors dans la catégorie des contenus dont on peut reprendre la lecture et selon les cas, cette dernière peut vite s'encombrer. Sur Netflix, il a fallu attendre 2022 avant de pouvoir supprimer une entrée de la section en question. Elle est depuis bien plus claire puisque nous pouvons conserver uniquement les programmes mis en pause que l'on compte effectivement finir un jour.

Trois ans après son concurrent, Disney+ se met à la page en proposant la même chose à ses abonnés. Il est enfin possible de faire le ménage dans la liste Reprendre la lecture de son compte et ne plus voir ce que l'on n'a pas du tout envie de continuer. Voici comment cela fonctionne en fonction des supports.

Cette option manquait à Disney+ depuis longtemps, elle débarque enfin

Se servir de l'option est très simple. Si vous êtes sur l'application Disney+ d'une TV connectée, rendez-vous sur la ligne Reprendre la lecture, sélectionnez un contenu et faites un appui long sur le bouton de confirmation de votre télécommande. Une colonne apparaît avec la possibilité de Supprimer le film ou la série. Vous pouvez aussi directement ouvrir la page Détails associée et sélectionner l'icône Supprimer à droite.

Sur l'interface Web ou l'application mobile de la plateforme, vous devez nécessairement passer par la section Reprendre la lecture. Cliquez sur le contenu (Web) ou touchez les 3 points verticaux qui l'accompagne (mobile) et sélectionnez Supprimer avant de valider. Ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité chez vous. Disney+ va d'abord la déployer sur son site, Apple TV et sur iOS. Les autres appareils recevront la mise à jour dans les prochaines semaines, sans plus de précision.