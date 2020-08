Dieudonné : après YouTube, l’humoriste se fait bannir de Facebook et Instagram

La chaîne YouTube de Dieudonné ayant été supprimée en juin dernier, c’est au tour de son compte Facebook d’être suspendu. Il est reproché à l’humoriste et polémiste de s’être moqué sur les victimes de la Shoah.

Lundi 3 août, la sentence est tombée : il n’est plus possible d’accéder à la page Facebook de Dieudonné M’Bala M’Bala. Le réseau social de Mark Zuckerberg a en effet supprimé le compte de l’humoriste et militant politique. La page en question recensait pas moins de 1,2 million d’abonnés.

Un porte-parole de Facebook explique les raisons de cette suppression en ces termes : « En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M’Bala M’Bala de Facebook et d’Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu’ils sont n’ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram. »

Dieudonné écarté de Facebook et YouTube, mais toujours présent sur Twitter

Ce n’est pas la première fois que Dieudonné se fait évincer du Web. Le 29 juin dernier, sa chaîne YouTube était effacée. Condamné plusieurs fois pour antisémitisme, l’humoriste avait enfreint le règlement de la communauté en diffusant des vidéos contenant des propos diffamatoires et menaçants. Selon la filiale française du site de streaming vidéo, des dizaines de vidéos contrevenaient ainsi aux règles établies par YouTube.

Si Dieudonné s’est fait évincé de YouTube, Facebook et Instagram, à l’heure actuelle, son compte Twitter quant à lui toujours actif. L’humoriste y recense près de 153 000 abonnés. Le jour même de son éviction de Facebook, Dieudonné a par ailleurs posté sur Twitter un message invitant ses abonnés à le rejoindre sur Telegram. Loin du chiffre correspondant à son ancien compte Facebook, le compte Telegram de Dieudonné ne recense pour le moment qu’un peu plus de 12 000 abonnés.

Dans le même temps, l’Etat tente de mettre en place une loi visant à contrôler les contenus haineux sur le Web. Promulguée par Emmanuel Macron le 24 juin 2020, la loi Avia avait fait cependant débat, car jugée inconstitutionnelle. S’il ne subsiste d’elle aujourd’hui que des « dispositions mineures », elle a néanmoins permis la création d’un observatoire de la haine en ligne rattaché au CSA.