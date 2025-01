Des problèmes de mise à jour sur d’anciennes Apple Watch ? Apple aurait commis une erreur

Si vous possédez une Apple Watch datant de quelques années, il est possible que vous rencontriez actuellement des difficultés pour mettre à jour son système. Plusieurs utilisateurs signalent en effet un bug empêchant l’installation de watchOS 10.6.1 sur certains modèles.

D’après des témoignages partagés sur les réseaux sociaux, les Apple Watch Series 4, Series 5 et SE de première génération seraient concernées. Les appareils fonctionnant sous une version de watchOS antérieure à la 10.6.1 ne parviennent pas à effectuer cette mise à jour. Un utilisateur, @MasterMike88, a notamment souligné que le problème surviendrait après la sortie de watchOS 11.3, incompatible avec ces modèles plus anciens. Conséquence : les utilisateurs ne peuvent pas bénéficier des correctifs de sécurité ou des améliorations inclus dans watchOS 10.6.1.

Autre complication : certaines montres touchées ne peuvent plus être associées à un iPhone si elles n’ont pas été mises à jour. Cette situation bloque donc la synchronisation des données entre les appareils. À ce jour, seuls les modèles incapables de passer à watchOS 11 seraient affectés, confirmant une anomalie technique plutôt qu’une décision délibérée d’Apple.

Une erreur de compatibilité en cause ?

L’origine du problème semble liée à un changement des exigences de compatibilité. Normalement, les mises à jour de watchOS 10.6.1 nécessitent une « version de compatibilité » (CV) 22. Or, Apple aurait involontairement basculé cette exigence vers CV24, associée à watchOS 11. Les modèles anciens, incompatibles avec watchOS 11, se retrouvent ainsi bloqués.

Si Apple n’a pas encore communiqué officiellement, cette situation semble résulter d’une erreur. La firme devrait donc corriger le problème prochainement via un correctif. En attendant, les utilisateurs concernés n’ont d’autre choix que de patienter. Reste à savoir si cette solution interviendra avant que d’autres complications n’émergent, notamment pour les utilisateurs souhaitant acheter une nouvelle montre ou un iPhone récent.

En attendant, on rappelle qu’Apple fait actuellement face à un autre problème avec ses Apple Watch, puisqu’une autre plainte allègue que certains bracelets seraient toxiques pour les consommateurs, notamment à cause des matériaux utilisés. On espère maintenant que les utilisateurs impactés par ce bug pourront rapidement pouvoir mettre à jour leur montre connecté.