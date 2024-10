Des pneus connectés pour rendre la conduite plus sûre et agréable, c’est la promesse de Pirelli et Bosch

Pirelli et Bosch annoncent un partenariat pour des pneus connectés d'un nouveau genre. Ils envoient des données à la voiture en temps réel pour améliorer la sécurité et gagner en confort de conduite.

Quand on parle de voitures, on s'attarde le plus souvent sur son moteur, ses performances ou encore sa batterie s'il s'agit d'un modèle électrique. C'est oublier un élément sans lequel la conduite serait tout simplement impossible : les pneus. Ce ne sont pourtant pas les innovations qui manquent à leur sujet.

L'accent est surtout mis sur l'aspect écologique, avec la mise sur le marché de pneus recyclés. Qu'ils soient constitués presque à 100 % de matériaux récupérés ou non, l’objectif est de réduire la pollution dont ils sont à l'origine.

En parallèle, certains fabricants veulent tirer partie des nombreux capteurs et systèmes électroniques présents dans nos voitures modernes. Et qui mieux que les pneus, en contact direct avec la route, pour transmettre des données précises au véhicule ? Voilà l'idée derrière les pneus connectés de Pirelli, en partenariat avec les logiciels de conduite de Bosch.

Les pneus connectés de Pirelli et Bosch veulent améliorer la sécurité et le confort des voitures

Il ne s'agit pas des pneus connectés en 5G sur lesquels Pirelli travaillait en 2019. Ceux-ci communiquent en Bluetooth Low Latency (BLE), un protocole qui consomme très peu d'énergie. Chacun est capable d’envoyer des informations en temps réel, par exemple pour optimiser le freinage en adaptant l'antiblocage des roues (ABS). Le correcteur de trajectoire (ESP) ou encore le contrôle de traction (TCS) seraient également rendus plus efficaces.

“Pour les conducteurs, cela signifie plus de sécurité, de confort et de durabilité, ainsi qu’une dynamique de conduite améliorée“, résume Pirelli. N'espérez pas voir ces pneus en circulation de sitôt cela dit. Pour le moment, ils ont été testés sur un Pagani Utopia Roadster, une hypercar à plus de 3 millions d'euros. Pas vraiment le modèle de monsieur et madame tout le monde donc. Il est également encore prématuré de parler d'un quelconque prix, mais on peut déjà supposer que les Cyber Tyres ne seront pas donnés.