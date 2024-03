Un marchand du Dark Web menace de vendre les données confidentielles de ses propres utilisateurs

Incognito Market, une plateforme de vente du Dark Web, vient de lancer une campagne d'extorsion de masse contre ses propres utilisateurs. En menaçant de révéler leurs transactions et échanges privés contre le paiement d'une rançon, il expose ses membres à des risques majeurs, ébranlant les fondements de la confiance et de l'anonymat sur le Dark Web.

Le dark web, souvent perçu comme un recoin obscur d'internet, regorge d'activités illicites, comme en témoigne l'affaire de la “Genèverie”. Ce réseau, impliqué dans la fabrication et la vente de faux documents, a révélé l'ampleur et la sophistication du commerce illégal en ligne, générant près de 400 000 euros de bénéfices. Leur méthode, alliant technologie et anonymat, souligne la facilité avec laquelle les acteurs malveillants opèrent dans ces espaces non réglementés.

Dans le contexte troublant du dark web et ses marchés clandestins, la découverte d'une base de données exposant près de 13 millions d'identifiants français révèle une faille critique dans la sécurité numérique. Cette intrusion massive dans la vie privée des individus, touchant une multitude de services en ligne, depuis les réseaux sociaux jusqu'aux sites gouvernementaux, accentue les inquiétudes sur la protection des données personnelles. Elle met en exergue la nécessité pour les utilisateurs de redoubler de vigilance et d'adopter des pratiques sécuritaires rigoureuses pour se prémunir contre de telles menaces.

Les utilisateurs de cette plateforme du Dark Web devront payer une rançon pour garder leur anonymat

Incognito Market, un marché du Dark Web spécialisé dans les transactions anonymes, fait face à une controverse majeure. Ses administrateurs ont initié une campagne d'extorsion ciblant directement ses utilisateurs. Ils les menacent de publier les détails de 557 000 commandes et 862 000 transactions en cryptomonnaie si une rançon n'est pas versée. Cette révélation choquante met en évidence les risques de sécurité associés à de telles plateformes et remet en question l'efficacité des mesures de protection, telles que l'auto-chiffrement, supposées garantir la confidentialité des échanges.

La rétention des messages et transactions, contrairement aux promesses de suppression, constitue un choc pour la communauté d'Incognito Market. Cela, associé à la mise en place d'un service permettant de supprimer ces informations contre paiement, s'inscrit dans une stratégie plus large d’un exit scam, où les administrateurs du site cherchent à maximiser leurs gains avant de fermer la plateforme puis disparaître. Ces récentes révélations mettent en évidence la précarité de l'anonymat et de la sécurité sur les marchés du dark web. Cette situation confronte les utilisateurs à une réalité inquiétante vis à vis de la protection de leurs données.