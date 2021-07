Cyberpunk 2077 est numéro 1 sur PS4, le Galaxy S22 Ultra se dévoile, premiers avis sur la Switch OLED, le récap

Malgré les avertissements de Sony, Cyberpunk 2077 est numéro 1 sur PS4, le Galaxy S22 Ultra serait doté d’un capteur photo de 200 mégapixels, on connait les premiers avis de la presse sur la Switch OLED, c’est le récap’ du jour !

Changez-vous les idées, plongez-vous quelques instants dans le récap’ du jour et découvrez les dernières news sur votre site d’actus favori !

GALAXY S22 ULTRA : SAMSUNG MISE TOUT SUR L’APPAREIL PHOTO

Citant de multiples sources de l'industrie, Pulse News, un média sud-coréen, affirme que Samsung annoncera la gamme des Galaxy S22 dès le mois de janvier 2022. Une fuite est venue confirmer que le nouveau flagship de la marque embarquera un appareil photo composé de 5 objectifs. Le smartphone serait surtout équipé d'un capteur photo de 200 mégapixels développé avec Olympus, une célèbre marque d'appareils photo originaire du Japon. Samsung aurait en effet noué un partenariat avec l'expert de la photographie, et ces nouvelles caractéristiques permettraient au nouveau Galaxy S22 de se distinguer de la concurrence.

CYBERPUNK 2077 EST NUMÉRO 1 SUR PS4

Peu de temps après sa sortie, Sony avait retiré le jeu Cyberpunk 2077 de la boutique en ligne Playstation face aux défauts catastrophiques que contenait le titre. Le 21 juin dernier, la firme nippone a remis en vente le jeu au format numérique en avertissant les joueurs qu’ils devraient préférer l’utilisation de la PS4 Pro ou PS5 pour profiter des performances optimales du titre. Malgré la mise en garde de Sony, les joueurs ont visiblement choisi de faire confiance à CD Projekt, permettant au jeu de se placer en tête de ventes sur PS4 en seulement 10 jours après son retour sur la boutique.

LA PRESSE LIVRE SES PREMIERS AVIS SUR LA SWITCH OLED

Quelques jours après l’annonce de la nouvelle Switch OLED, certains médias de la presse vidéoludique ont pu mettre la main sur la nouvelle console. C’est notamment le cas de nos confrères de GameSpot. Comme le précise le testeur Alessandro Fillari, la Switch OLED s’impose comme un parfait entre deux au milieu de la Switch classique et de la Switch Lite. À la possibilité de docker sa console et d’en profiter sur sa TV s’ajoute une expérience nomade nettement plus agréable, notamment grâce à la dalle OLED 7, qui présente une fluidité exemplaire grâce sa fréquence de rafraîchissement en 60 Hz. Selon le rédacteur de GameSpot, les haut-parleurs améliorés offrent comme promis un son plus net et plus fin, tout en étant plus puissants que ceux de la Switch.

