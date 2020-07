Cyberpunk 2077 : ces emails qui invitent à la beta sont des arnaques

Cyberpunk 2077 est utilisé par des gens malintentionnés pour piéger les joueurs. Une vaste opération de fishing a en effet été lancée et a pris tellement d’ampleur que le studio CD Projekt, derrière le jeu, a été obligé de réagir.

Les messages paraissent venir du développeur, du moins c’est qu’ils essayent de faire croire. Ils invitent le joueur à participer à la bêta exclusive du titre prévu pour la fin de l’année et lui demande de s’inscrire en suivant un lien. Le but est ici de récolter les données personnelles à des fins frauduleuses. Une technique nommée fishing et très courante sur le web.

Néanmoins, CD Projekt a dû réagir face à cette vaste arnaque. Sur Twitter, le développeur a ainsi prévenu que ce n’était pas lui derrière ces mails. Les siens sont en effet toujours signés @cdprojektred.com, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, une autre donnée devrait vous mettre la puce à l’oreille. Cyberpunk sera un jeu solo et ne disposera donc pas de phase de bêta. Pour y jouer, vous devrez attendre la fin de l’année.

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it's not genuine.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 30, 2020