CD Project Red lance une suite d'outils Modding Support Tools pour aider les fans de Cyberpunk 2077 à créer des mods pour le jeu. L'éditeur propose notamment deux outils permettant de lister le contenu des archives de données, ainsi que les composants en lien avec les réglages, des métadonnées tirées du jeu et des identifiants indispensables pour effectuer des modifications.

Pour l'heure, mis à part un mod 3e personne de Cyberpunk 2077, le jeu de CD Projekt Red reste relativement épargné par les mods. Après tout, comment pourrait-il en être autrement ? Cyberpunk 2077 vient à peine d'être lancé, dans un contexte compliqué. Le jeu est criblé de bugs sur la plupart des plateformes, et il est donc logique que les moddeurs soient dans un premier temps resté à l'écart, le temps que l'éditeur n'adresse tous les problèmes de stabilité rencontrés par les joueurs.

Or, il faut bien le dire : CD Projekt Red fait beaucoup pour améliorer l'expérience des joueurs. Plusieurs mises à jour de Cyberpunk 2077 ont déjà eu lieu ces dernières semaines, avec à chaque fois des améliorations perceptibles et disparitions de bugs. Exit par exemple le fameux bug qui corrompait votre sauvegarde au-delà d'une certaine taille. Or il semble que CD Projekt Red ait décidé, en parallèle, d'aller plus loin.

Cyberpunk 2077 a désormais sa suite d'outil officielle pour les moddeurs

L'éditeur vient de lancer ce mercredi 27 janvier une suite officielle d'outils pour aider les moddeurs à modifier le jeu – des mods les plus subtils aux plus profonds, il n'y a a priori aucune limite. “Ces outils et ressources officielles vous aideront à modifier et à créer vos propres expériences dans le monde de Cyberpunk 2077. Ces outils seront mis à jour continuellement en parallèle des patches du jeu pour assurer leur compatibilité”, explique l'éditeur.

Dans le détail, la page des outils que vous pouvez consulter en cliquant ici liste quatre entrées, dont seulement trois pouvaient être téléchargées au moment où nous écrivons ces lignes. Il y a d'abord une archive de 29 Mo intitulée Metadata, qui semble requise par les outils suivants. ArchiveDump (22 ko) “liste le contenu des archives de données du jeu”. TweakDump liste le contenu des game Tweak DB, des fichiers binaires en lien avec les réglages du jeu.

Lire également : Cyberpunk 2077 – attention, la prétendue version Android cache un malware !

Dans une dernière entrée, CD Projekt liste TweakDB IDs, une liste d'identifiants générées via TweakDump et les données Metadata. Il n'est pas possible de la télécharger, mais évidemment il semble assez facile de générer le même fichier avec les outils disponibles.