Cyberpunk 2077 : CD Projekt assure que le jeu n’aura aucune micro-transaction

Cyberpunk 2077 arrive dans quelques semaines et aujourd’hui, le studio CD Projekt met les points sur les i : non, il n’y aura pas de micro-transactions dans son jeu. Une déclaration du PDG avait en effet été mal comprise par les joueurs et semblait évoquer cette possibilité.

Le sujet des micro-transactions est délicat en ce moment. C’est pourquoi CD Projekt a tenu à mettre les choses au clair : il n’y en aura pas dans le jeu Cyberpunk 2077. Une fois le titre acheté, vous l’aurez en entier. Pas de « skins » ni de véhicules à payer en plus… Si la chose peut paraître évidente, une déclaration du PDG du studio avait semé le doute, obligeant l’entreprise à dissiper tout malentendu.

Lors d’une réunion des actionnaires du studio, le PDG de CD Projekt Adam Kiciński a abordé la gestion future des micro-transactions. Pour lui, il y en aura « évidemment dans Cyberpunk »,puisque l’univers s’y prête bien, mais elles ne seront « agressives ». Il rajoute également que leur but est d’apporter une plus-value aux joueurs avec ce système, et « de ne pas les énerver, mais de les rendre heureux ».

Deux Cyberpunk pour le prix d’un

Une déclaration qui laisse peu de doute, Adam Kiciński citant clairement Cyberpunk. Il n’en a pas fallu plus pour inquiéter les fans, alors que CD Projekt avait promis l’absence de micro-transactions il y a de cela un an. Le studio a été obligé de réagir, puisqu’il ne s’agit là que d’un gros malentendu. En effet, le jeu Cyberpunk 2077 n’aura pas d’achats intégrés. Aucun. Cependant, Adam Kiciński n’évoquait pas ce titre, mais bien le Cyberpunk multi-joueur sur lequel travaille également son studio, d’où la confusion.

CD Projekt en profite également pour rappeler que Cyberpunk 2077 et Cyberpunk multi-joueur, dont on ne sait pratiquement rien, sont deux projets différents. Ce jeu à part (qui se baserait sur le titre de base) n’est pas attendu avant 2022. Cyberpunk 2077 sort lui très bientôt, puisque sa date de commercialisation est fixée au 19 novembre. Le titre sera disponible sur PC, mais également sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077 est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année. Le jeu de rôle devrait en effet une nouvelle fois servir de mètre étalon au genre, comme l’avait fait The Witcher 3 en son temps.