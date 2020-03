Coronavirus : la Chine contrôle désormais la température à distance avec ces lunettes connectées

Pour lutter contre le coronavirus, la Chine commence à déployer des lunettes de réalité augmentée connectées fabriquées par Rokid, et qui sont capables de mesurer à une distance de 1 m la température corporelle des passants.

Les autorités chinoises commencent à tester de nouvelles lunettes de réalité augmentée dans la région de Hangzhou. Ces lunettes, fournies par la firme Rokid, peuvent contrôler la température de jusqu’à plusieurs centaines de personnes en moins de deux minutes, à une distance d’environ 1 mètre, selon la firme.

Dans un premier test, le dispositif doit permettre d’éviter des contrôles plus lents et laborieux et donc de longues files d’attentes à l’entrée du parc de Hongyuan à Hangzhou. En plus d’éviter une attente désagréable, l’initiative doit également permettre d'empêcher les attroupements qui favorisent la contagion.

Plusieurs centaines de personnes contrôlées en moins de deux minutes

Les lunettes de Rokid fonctionnent sur le même principe que les lunettes de réalité mixte. Un écran superpose des informations sur ce que vous regardez. les lunettes d’un poids de 100 grammes sont conçues pour ressembler à des lunettes de soleil normales. Néanmoins pour les doter d’une vision thermique il a été nécessaire, selon. South China Morning Post, d’y ajouter une caméra spéciale avec un câble qui trahit leur dimension high-tech.

L’agent voit instantanément la température de tous les individus alentours. Une alarme retentit automatiquement lorsqu’une personne a une température qui pourrait indiquer de la fièvre. Outre ce test, Rokid révèle que les lunettes ont été envoyées au Bureau de sécurité publique et à la Police des routes de Hangzhou. Des agents de Huzhou et Quzhou auraient eux-aussi reçu ces lunettes.

Source : South China Morning Post