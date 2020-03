Coronavirus : France 5 va lancer une émission TV quotidienne pour aider les 8-12 ans à réviser

Pour faire face aux mesures prises des suites de l’épidémie de coronavirus Jean-Michel Blanquer annonce samedi 14 mars 2020 un train de mesures pour poursuivre les cours malgré le confinement. Parmi elles, une émission TV quotidienne « Maison Lumni » sera diffusée dès le 23 mars sur France 5 pour aider les 8-12 ans à réviser.

Mesures de confinement ne rime pas avec vacances. C’est en substance le message du ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer qui vient d’annoncer une série de mesures samedi 14 mars 2020 pour que les jeunes et les étudiants puissent poursuivre leurs révisions le plus normalement possible. Jeudi dernier, Emmanuel Macron avait annoncé de nouvelles mesures plus draconiennes, avec notamment la fermeture de tous les établissements scolaires à partir du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre.

La fermeture des établissements scolaires impacte plus de 13 millions d’élèves. Et alors que les mesures pour lutter contre le COVID-19 pourraient se prolonger plusieurs semaines, cela signifie, concrètement, qu’il faut trouver des solutions pour éviter que le programme scolaire ne s’en retrouve pas trop chamboulé. « Cette période ne doit pas être considérée comme une période de vacances, mais comme une période où nous travaillons différemment », souligne ainsi le ministre.

Du coup, l’enseignement se rabat donc sur de nouvelles solutions. Il y a d’abord « la plateforme Ma classe à la maison » qui, selon le ministre « a eu 220.000 inscriptions de plus en 24 heures ». Le dispositif permet d’organiser des classes virtuelles de la maternelle (grande section) jusqu’à la terminale. Mais la véritable innovation est sans conteste une nouvelle émission, « Maison Lumni » qui sera diffusée quotidiennement sur France 5 à partir du 23 mars 2020.

L’émission d’une durée de 52 minutes sera diffusée en « fin de matinée » pour les 8-12 ans. « Elle va être réalisée en lien avec le Ministère de l’Education Nationale et elle est illustrative de cette mobilisation de l’audiovisuel. Le service public d’audiovisuel sera évidemment en pointe. Ce sera vrai aussi pour les radios, mais cela peut être vrai pour l’ensemble des radios et des télévisions et même des journaux de notre pays, qui peuvent faire de nous une nation éducative« , explique Jean-Michel Blanquer.

Lire également : Coronavirus – les opérateurs pourraient brider le débit de Netflix, YouTube, Fortnite

Que pensez-vous de cette idée ? Est-ce la bonne approche pour rendre cette période difficile moins improductive ? Partagez votre avis dans les commentaire. On vous propose de revoir l’intégralité des annonces de Jean-Michel Blanquer dans la vidéo ci-dessous :