Arnaques, malwares, piratages : des milliers de sites surfent sur le coronavirus pour vous piéger

Le coronavirus inspire visiblement les pirates de tous poils qui selon un rapport de Check Point Research profitent de l’épidémie. Les pirates piègent les internautes au travers de milliers de sites malveillants et profitent du confinement pour vendre des malware à prix cassé sur le darknet.

Vous le savez peut-être déjà : dès que quelque chose devient un sujet de conversation sur internet, des pirates chercheront des moyens de l’exploiter. Forcément, c’est tout particulièrement vrai pour le coronavirus, à tel point qu’il semble qu’il faut autant se méfier de la vraie pandémie que de la campagne en cours qui vise à piéger ou à arnaquer les internautes.

Explosion du nombre de domaines enregistrés et malwares en promo

Check Point Research constate en effet une explosion du nombre d’enregistrement de noms de domaine en lien avec le coronavirus. Des sites qui, rapportent les chercheurs, ont pour beaucoup une visée malveillante : « ces seules trois dernières semaines (depuis la fin de Février 2020) nous avons relevé une augmentation énorme du nombre de domaines enregistrés – on parle de près de 10 fois plus que le nombre moyen constaté dans les semaines antérieures ».

« 0.8% de ces domaines se sont avéré malicieux (93 sites internet), et un autre 19% ont été détectés comme suspects (plus de 2200 sites) », expliquent les chercheurs. Check Point rapporte par ailleurs que sur le darknet de nombreux sites cassent les prix de malwares et exploits clés-en-main. Ce qui fait craindre une flambée du nombre d’attaques exploitant les peurs autour du coronavirus. « Des offres spéciales venues de différents hackers promeuvent leurs ‘biens’ – dans la plupart des cas des malware malicieux ou des outils exploit – qui sont vendus sur le darknet à prix cassé via des offres spéciales avec ‘COVID19’ ou ‘CORONAVIRUS’ en guise de code de réduction », ajoute Check Point.

Lire également : Carte du coronavirus – des pirates piègent les internautes avec des malware !

Et les chercheurs de conclure que ces outils « visent les cyber-attaquants en herbe ». Parmi ces outils malveillants en promo on trouve par exemple un « Windefender bypass » qui permet de contourner l »antivirus inclus dans Windows 10 ou encore une « Build pour contourner la sécurité des emails et de Chrome ».

Source : Check Point Research