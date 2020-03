Coronavirus : Microsoft lance une carte interactive pour suivre l’évolution de l’épidémie dans Bing

Microsoft vient de mettre en ligne une carte interactive permettant de suivre la propagation du coronavirus dans le monde. Accessible depuis le moteur de recherche Bing, l’outil affiche le nombre total de cas confirmés par pays en temps réel.

Ce 16 mars, Microsoft a intégré à Bing une carte interactive qui affiche le nombre de malades atteints par le coronavirus dans le monde. L’outil affiche le nombre total de cas, le nombre de patients décédés, et la quantité d’individus en voie de guérison. Á l’heure où nous écrivons ces lignes, on dénombre 170 000 cas de Covid-19 dans le monde. Plus de 6500 personnes ont déjà succombé au virus venu de Wuhan.

Comment suivre l’évolution de la pandémie avec Bing ?

La carte interactive de Bing permet aussi de suivre l’évolution de la pandémie pays par pays (ou état par état aux Etats-Unis). Quand vous cliquez sur une nation, l’outil affiche une fenêtre proposant de multiples informations. Bing propose donc d’abord un compteur de cas national.

Ensuite, l’outil affiche les derniers articles de presse en lien avec le coronavirus. On notera que le système mis en place par Microsoft affiche un temps de retard par rapport aux dernières actualités. Pour la France, la plateforme met en effet en avant les dernières interdictions décrétées par Edouard Philippe le samedi 14 mars 2020.

C’est aussi le cas si vous cliquez sur un autre pays, comme la Belgique. Dans ce cas là, Bing met parfois en exergue des actualités datées de plusieurs jours. De même, si vous vous rendez sur la page réservée au Royaume-Uni, Bing affiche même des actualités révolues ou concernant les Etats-Unis.

Quoi qu’il en soit, le compteur de cas affiché semble mis à jour à temps réel en fonction des derniers rapports publiés par les autorités sanitaires. En attendant la fin de la crise, on vous invite à rester chez vous, à vous laver les mains régulièrement et à éviter les contacts avec autrui. Enfin, n’hésitez pas à nettoyer votre smartphone de fond en comble.