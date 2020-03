Coronavirus : le bitcoin a perdu plus de 30% de sa valeur en 24H !

Le coronavirus ne touche pas que les marchés financiers traditionnels. En l’espace de seulement 24 heures, le cours du bitcoin s’est effondré de plus de 30% pour s’afficher à moins de 4000 euros ce vendredi matin. Le bitcoin a rapidement entraîné dans sa chute d’autres cryptomonnaies, comme le Ripple ou l’Ethereum.

Les inquiétudes croissantes liées à la pandémie de coronavirus ont un impact considérable sur les marchés financiers. Ce jeudi 12 mars 2020, le CAC 40 a connu la pire chute de son histoire. Même son de cloche du côté du Dow Jones, qui s’est écrasé de 10% en quelques heures. Comme prévu, l’épidémie a largement fait reculer les valeurs technologiques. L’action boursière d’Apple a par exemple plongé sous la barre des 250 dollars, en baisse de 12% en l’espace d’une semaine. La situation est similaire chez Tesla (-19%) ou chez Amazon (-10%) par exemple.

Souvent considéré comme une valeur refuge en cas de crise économique, le bitcoin n’a pas échappé aux conséquences du coronavirus. De nombreux investisseurs ont en effet vendu leurs crypto actifs pour récupérer des liquidités. En l’espace de seulement 24 heures, la mère des cryptomonnaies a perdu jusqu’à 32% de sa valeur. Le cours du bitcoin s’affiche désormais juste sous la barre des 5000 euros. Plus tôt dans la matinée, le cours de la monnaie virtuelle est même brièvement passé sous la barre des 4000 euros, soit une baisse de 43.98% sur les sept derniers jours. C’est le niveau le plus bas enregistré par la cryptomonnaie sur plus de 300 jours.

Certains analystes spécialisés s’attendent même à ce que le cours du bitcoin chute sous le seuil des 1000 dollars dans les prochains jours. Dans ces conditions, la capitalisation boursière du bitcoin s’est effondrée sous les 95 milliard de dollars, contre près de 200 milliards de dollars il y a seulement 24 heures.

Les altcoins suivent le bitcoin dans sa chute

Comme c’est toujours le cas, les altcoins ont suivi le bitcoin dans sa dégringolade. Le cours de l’Ethereum a baissé de 11,60% en l’espace de 24 heures. Sur 7 jours, la baisse affichée est de 45,41%. Même chose du côté du Litecoin, avec une chute de 45% en une semaine. Le Ripple (XRP) limite la casse avec une chute de 7% sur les dernières 24 heures et de 36% au cours de la semaine écoulée.

Sans surprise, de nombreux investisseurs ont donc souhaité retirer leurs crypto-actifs avant que leur valeur ne plonge. En réaction, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a décidé de doubler les frais de retrait pour l'Ethereum afin d'améliorer les délais des transactions.