Date limite du contrôle technique : les professionnels demandent un report à cause du coronavirus

Les dates du contrôle technique pourraient être repoussées à cause des mesures prises pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Les professionnels du secteur demandent la suspension de leur activité pour une durée de 40 jours, dans une lettre ouverte. Certains réseaux ont déjà demandé à leurs centres de fermer.

« SVP aidez-nous à limiter le trafic dans nos centres en officialisant, via notre ministère de tutelle, le ministère de la Transition écologique et solidaire, la suspension des agréments centre et contrôleur pendant la période de confinement et en officialisant le report des dates de contrôle technique et de contre-visite de 40 jours », écrit Karine Bonnet, responsable du réseau Dekra Automotive dans une lettre ouverte également signée par Autosur, AutoSécurité et Sécuritest.

Les professionnels de ce secteur viennent en effet d’adresser un courrier au ministre de la santé Olivier Véran, dans lequel ils demandent l’autorisation de suspendre leur activité pendant 40 jours pour répondre à la crise sanitaire du coronavirus. Les centres peuvent en effet jusqu’à présent rester ouverts. Même si certains réseaux ont d’ores et déjà demandé à leurs centres de fermer, par crainte pour la sécurité de leur personnels et du public.

« Nous n’avons actuellement clairement pas les moyens de protéger les salariés de nos centres de contrôle technique ni les automobilistes pour lutter contre la propagation du virus : pas de gant, pas de gel et nous devons contrôler des véhicules remplis de germes ! », déplorent les professionnels du contrôle technique. Et le PDG de Securitest cité par BFMTV de souligner que dans le contexte actuel « les centres de contrôle technique ne sont pas essentiels à la continuité de service ».

D’autant qu’aller faire son contrôle technique ne fait pas partie des cas dérogatoires dans lesquels on peut sortir de chez soi en cette période de confinement.

Source : BFMTV