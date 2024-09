Comment vous faire rembourser jusqu’à 5000 € si vous perdez de l’argent sur Internet ?

NordVPN intègre une assurance cyber-risques dans sa formule la plus complète, sans surcout. Vous pouvez ainsi vous faire rembourser jusqu'à 5000 € si vous perdez de l'argent à la suite d'une escroquerie ou d'une fraude en ligne.

L'un des avantages de NordVPN est de chiffrer vos données sur Internet. Si vous faites régulièrement des transactions en ligne, cela vous protège en grande partie du vol de vos coordonnées bancaires. Et comme si cela ne suffisait pas, le service propose depuis peu une assurance cyber-risques qui offre aux internautes une plus grande tranquillité d'esprit.

DÉCOUVRIR NORDVPN

Jusqu'à 5000 € remboursés par NordVPN si vous vous faites arnaquer

Plus qu'un simple VPN, NordVPN propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui assurent une plus large protection contre les menaces sur Internet. La formule ultime, la plus complète, intègre notamment une protection anti-malware, un bloqueur de traqueurs, un gestionnaire de mots de passe sécurisé, un analyseur de fuite de données ainsi qu'un stockage Cloud chiffré de 1 To.

Mais ce n'est pas tout. NordVPN, c'est aussi une assurance cyber-risques qui est accessible sans surcoût avec la formule ultime. Cette offre vous permet de bénéficier d'un remboursement allant jusqu'à 5000 € selon le préjudice subi en ligne.

Ce montant vous est remboursé si vous perdez de l'argent suite à une arnaque ou à une fraude liée aux achats en ligne. Vous pouvez consulter ici les conditions générales de l'offre d'assurance. Il faut notamment avoir plus de 18 ans et résider en France.

Pour rappel, la formule ultime de NordVPN est accessible dès 6,49 € par mois en choisissant l'abonnement de 2 ans (+3 mois offerts). Vous pouvez également opter pour un abonnement d'un an ou d'un mois, mais à des tarifs plus élevés.

Les caractéristiques de NordVPN

On ne perd pas de vue la fonctionnalité de base. NordVPN est avant tout un VPN qui bénéficie d'une solide réputation grâce à sa politique de confidentialité, son solide chiffrement, ses débits confortables, mais aussi grâce à sa facilité d'utilisation.

La solution propose plus de 6000 serveurs VPN dans 111 pays différents. Un seul abonnement vous permet de sécuriser jusqu'à 10 appareils. De quoi protéger vos propres appareils et même partager votre compte avec des proches.

Enfin, NordVPN propose une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours. Vous pouvez ainsi vous désabonner dans un délai d'un mois après la souscription et bénéficier d'un remboursement intégral.