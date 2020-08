Comment supprimer son compte Netflix ?

Vous souhaitez supprimer votre compte Netflix mais vous ne savez pas comment faire ? Normal, la plateforme de streaming ne rend pas l’opération facile : il ne suffit en effet pas d’appuyer sur un bouton dans les Paramètres. Nous vous expliquons donc la procédure à suivre ci-dessous dans le détail.

Nous vous avons déjà expliqué comment vous pouvez vous désabonner de Netflix, nous vous indiquons désormais comment aller plus loin et complètement supprimer votre compte et disparaître de la base de données du service. Une option radicale qui peut être envisagée si vous êtes certain de ne plus jamais avoir envie de retourner sur le catalogue Netflix.

Comment disparaître de la base de données Netflix ?

Tout d’abord, sachez que Netflix supprime automatiquement les comptes qui sont restés inactifs durant plus de dix mois. Si c’est votre cas, vous n’avez donc aucune manipulation à effectuer. Dans le cas contraire et si vous ne souhaitez pas attendre ce délai de dix mois, voici la procédure à suivre :

Annulez d’abord votre abonnement Netflix si ce n’est pas déjà fait.

Contactez [email protected] pour demander la suppression du compte. Vous devez écrire depuis l’adresse mail associée au compte que vous désirez supprimer. Vous ne pouvez pas le faire depuis une autre adresse, même en indiquant l'email concerné dans le corps du message.

Et voilà, c’est déjà fini ! Netflix ne précise pas de fourchette sur la durée que peut prendre la suppression du compte une fois le message envoyé. Vous devriez recevoir un mail quand l’opération a été effectuée.

Sachez aussi que vous pouvez demander à Netflix via la même adresse ([email protected]) de supprimer de leur base de données les informations personnelles que vous avez fournies si vous avez commencé le processus d’inscription sans le terminer.

Notez qu’un compte ne peut être supprimé qu’à l’issue de la période de facturation en cours, sauf demande expresse de votre part. Cela vaut si vous vous êtes abonné directement depuis Netflix. Si vous êtes passé par un service tiers comme le Google Play Store, iTunes ou via un opérateur, il faut obligatoirement attendre la fin de la période de facturation pour supprimer le compte.