Comment réparer l’écran noir de l’iPhone sur iOS 15

Vous n’avez pas éteint votre iPhone et pourtant son écran est noir ? Des applications, des mises à jour qui ont mal tourné ou encore iOS 15 peuvent être à l’origine de l’écran noir de votre iPhone.

Un écran noir sur votre iPhone ? On ne se le cachera pas, c’est loin d’être pratique ! Que ce soit l’écran noir parce qu’il reste éteint ou l’iPhone allumé sur un écran noir, le résultat est le même. Même si les iPhone fonctionnent, bien souvent, sans accroc, les dysfonctionnements ne sont pas impossibles. Un problème logiciel (software) ou matériel (hardware) peut arriver. Lors d’un problème matériel, vous n’allez pas pouvoir faire grand-chose tout seul. Cependant, si le problème est logiciel (une mise à jour d’application ou d’iOS qui a mal tourné) tout n’est pas perdu !

Pourquoi l'écran de mon iPhone est-il noir ?

Vous avez fait une mise à jour, votre iPhone est tombé, il a beaucoup chauffé ? L’écran noir iPhone qui reste fixement peut être lié à différentes causes.

La batterie est peut-être simplement déchargée, en fin de vie ou encore abimée.

Le stockage de votre iPhone est peut-être complet ou endommagé, ne laissant pas la possibilité à votre iPhone de fonctionner correctement. Votre iPhone doit avoir minimum 10 % de stockage libre pour fonctionner correctement.

Un problème logiciel n’est pas à écarter, au contraire. Installer une application instable, en faire une mise à jour ou ne faire qu’en partie la mise à jour même d’iOS, spécialement iOS 15 actuellement en bêta, peut entrainer cet écran noir sur votre iPhone.

Un problème matériel est peut-être à l’origine de cet écran noir, que ce soit la batterie ou une autre partie de votre iPhone. Cela peut être dû à une chute, un passage dans la piscine ou de l’usage…

Solution 1. Forcez votre iPhone à redémarrer

Vous connaissez le hard reset ? Forcer le redémarrage de votre iPhone peut débloquer bon nombre de problèmes. La manipulation varie selon le modèle de votre iDevice.

Avec un iPhone avec Face ID, c'est-à-dire iPhone 8 ou supérieur ou iPhone SE (2e génération) :

appuyez brièvement sur le bouton Volume + ;

; appuyez brièvement sur le bouton Volume – ;

; maintenez appuyé le bouton de verrouillage ;

; relâchez lorsque la pomme réapparaît.

Concernant un iPhone 7, pour forcer le redémarrage vous devrez maintenir appuyé simultanément sur Volume – + verrouillage jusqu’à la réapparition du logo d’Apple.

Si vous possédez un iPhone plus ancien tel que l’iPhone 6s ou l’iPhone SE 1re génération, appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage + Home jusqu’à la réapparition de la pomme.

Le logo Apple n’est pas apparu malgré vos manipulations ? L’écran noir de votre iPhone est encore bloqué.

Solution 2. Connectez votre iPhone à un chargeur et laissez-le charger

Une autre solution pour débloquer l’écran noir de votre iPhone, sous iOS 15 ou non, consiste à être… patient. Mettez en charge votre iPhone pendant quelque temps, inutile de le laisser en charge 24 h, mais quand même plus de 5 min. Vous devez avoir une idée du temps de charge de votre iPhone.

Ensuite, essayez de l’allumer normalement ou de forcer le redémarrage comme expliqué précédemment.

Vous pouvez également essayer de changer de port USB, de prise murale, de câble ou encore d’adapteur pour être sûr que le problème ne vient pas du matériel de charge.

Solution 3. Réparer l'écran noir de l'iPhone sur iOS 15 sans perte de données

Si les solutions précédentes n’ont pas fonctionné, Tenorshare ReiBoot peut vous débloquer votre iPhone écran noir, même s’il est sous la version bêta d’iOS 15.

Avant d’en arriver à la solution ultime qui consiste à réinitialiser votre iPhone et ainsi effacer toutes vos données, tentez de réparer votre iPhone avec Tenorshare ReiBoot, sans perte de données :

téléchargez, installez puis ouvrez Tenorshare ReiBoot sur votre ordinateur qu’il soit sous macOS ou Windows ;

sur votre ordinateur qu’il soit sous macOS ou Windows ; connectez votre iPhone à cet ordinateur ;

cliquez sur Commencer ;

; sélectionnez Réparation standard , le choix à gauche de la fenêtre ;

, le choix à gauche de la fenêtre ; validez en cliquant sur Réparation standard, sous le choix ;

si votre iPhone n’est pas détecté, allumez-le en mode recovery voire DFU en suivant les instructions afin qu’il soit détecté ;

cliquez sur Télécharger ;

; patientez pendant le téléchargement du firmware ;

cliquez sur Lancer Réparation standard ;

Une fois la réparation terminée, votre appareil iOS redémarrera automatiquement et vos données ne seront pas perdues.

Il est important de ne pas débrancher votre iPhone pendant tout le processus de réparation. De plus, votre iPhone doit avoir au minimum 800 Mo disponibles sans quoi, la réparation ne pourra avoir lieu.

À quoi s'attendre de ReiBoot ?

Tenorshare ReiBoot ne se contente pas de débloquer l’écran noir de votre iPhone. Il répare de nombreux problèmes (plus de 150) liés au système iOS. Les plus courants étant : l’écran noir, l’écran bloqué sur la pomme, l’écran figé ou encore le redémarrage en boucle. Si le problème est récalcitrant et que la réparation standard ne suffit pas, une réparation avancée est possible, mais cette fois, vos données ne pourront être conservées. Vous pourrez réinitialiser l’appareil, qu’il soit iPhone, iPad u iPod touch. En plus de cela, ReiBoot entre et sort du mode de récupération en un seul clic, sans aucune manipulation de votre part sur l’iPhone.

