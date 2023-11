Une panne Internet mondiale coûterait très cher, surtout pour ces deux pays

En chiffrant les pertes qu'engendreraient une panne Internet partout dans le monde, cette étude montre à quel point le Web est indispensable à notre quotidien. Deux pays seraient particulièrement touchés.

Dire qu'Internet est devenu indispensable au quotidien de milliards de personnes, c'est un euphémisme. Sans même parler des usages “classiques” que chacun en fait (lire des articles, regarder une série…), l'économie mondiale dépend en grande partie des échanges d'informations et de données passant par le Web. Comme tout système, il connaît parfois des avaries. Vous en avez forcément connu une ou plusieurs quel que soit votre fournisseur d'accès, même si certains tombent plus souvent en panne que d'autres.

En général, on râle, on patiente et, si tout va bien, ça revient assez vite. À un niveau global cependant, cet arrêt brutal des connexions engendre des coûts dont on n'a pas forcément idée. C'est justement ce qu'a voulu savoir atlasVPN dans une étude. Imaginons qu'Internet s'arrête partout dans le monde pendant une journée entière. Combien est-ce que cela coûterait au final ? Les résultats sont basés sur les chiffres de NetBlocks, qui estime l'impact économique d'un tel cas de figure, en combinant l'Internet fixe et mobile.

En cas de panne d'Internet globale, deux pays perdraient une énorme somme d'argent chaque jour

Au total, 24h sans aucune connexion Internet coûterait au monde 40 milliards d'euros par jour environ. Deux pays représentent la moitié de la somme. En tête, les États-Unis, avec 10 milliards d'euros de perte. Vient ensuite la Chine et ses 9 milliards. L'étude note cependant que le montant réel est probablement plus élevé pour l'Empire du Milieu : “la censure d'Internet et les restrictions économiques en Chine rendent les pertes potentielles difficiles à évaluer avec précision”.

En Europe, c'est le Royaume-Uni qui serait le plus touché, 3 milliards d'euros. La France arrive 8e du Top 10 et afficherait des pertes de l'ordre de 800 millions d'euros. Les sommes sont très différentes selon les pays concernés. Dans le bas du tableau, les îles comme Tuvalu, Kiribati, Nauru ou la Micronésie ne perdraient “que” 45 000 euros par jour en cas de panne Internet.