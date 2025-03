Vous ratez des appels importants quand vous travaillez sur votre PC ? Cette astuce permet de recevoir vos coups de fil directement sur Windows

Saviez-vous qu’il était possible de passer et recevoir des appels directement sur son PC, sans avoir à utiliser son smartphone ? Dans ce tuto, on vous explique comment faire, et c’est tout simple. De quoi faciliter la vie de bon nombre d’utilisateurs.

Cela nous est déjà tous arrivé. Nous sommes concentrés à travailler sur notre PC, la tête dans les fiches Excel ou dans nos mails. Notre téléphone, posé à côté et en silencieux, reçoit un appel… qui n’obtient jamais de réponse. On ne voit que trop tard qu’on a raté le coche ! Il existe une manière simple d’éviter cette situation : relier son smartphone à son ordinateur.

En effet, il est tout à fait possible de recevoir les appels directement sur Windows 11 en passant par votre téléphone. Lorsque quelqu’un tente de vous joindre, une fenêtre s’affiche dans un coin. Même chose pour les messages ou les notifications d’applications. On vous explique comment accéder à cette fonctionnalité.

Il y a quelques petites choses à savoir avant de connecter son smartphone à son PC. Premièrement, tous les terminaux Android ne sont pas compatibles. Samsung a une longueur d’avance avec ses Galaxy, pratiquement tous adaptés à la connexion, et certains autres constructeurs s’y sont mis, comme Asus ou Honor. La liste entière des smartphones Android qui peuvent se connecter à Windows est disponible sur ce lien.

Si vous remplissez toutes les conditions, voici l’étape à suivre pour utiliser Android sur PC :

Ouvrir les paramètres Système de Windows

Aller dans Bluetooth et appareil, puis dans Appareils Mobiles

Autoriser le PC à accéder à vos appareils mobiles

Cliquer sur Ouvrir Mobile Connecté

Une nouvelle fenêtre apparaît qui vous propose de connecter un appareil Android ou iOS. Si vous aviez déjà un appareil relié, allez dans les paramètres tout à droite et cliquez sur Périphériques puis Ajouter un appareil.

Un QR Code s’affiche alors. Scannez-le avec le smartphone que vous souhaitez appairer (le code sera périmé au bout de 10 minutes)

Une fois le code scanné, une fenêtre s’ouvre sur votre smartphone. Appuyer sur Continuer

Notez sur le smartphone le code qui s’affiche sur l’écran de votre PC. Il s’agit d’un code à usage unique qui n’est plus viable au bout de 3 minutes

Autorisez le PC à accéder à votre mobile.

C’est prêt ! Pour utiliser votre téléphone sur PC, vous devrez simplement le connecter sur le même réseau Wifi.

Vous pouvez alors répondre à vos messages, passer des appels ou carrément ouvrir l’écran du téléphone

Ainsi, vous avez accès à une application qui permet d’accéder à vos messages, et même de lancer des applications sur téléphone avec un affichage miroir. Pratique ! A noter que lorsque vous lancez votre PC pour la première fois, vous devez installer Windows 11. À la fin du processus, l’OS vous propose de connecter directement votre terminal à votre PC. Si vous choisissez de le faire, vous aurez alors les mêmes étapes à passer qu’au-dessus. Sinon, il faudra suivre le tuto.

Précisons également que Samsung propose une solution maison : sur les Galaxy Book, l’expérience est renforcée, puisqu’il est possible d’accéder à toutes ses données via le HUB Galaxy Book Expérience. Fichiers, Photos, Notes et appel, tout est partagé. A privilégier si vous êtes équipés 100% avec les produits de la marque.