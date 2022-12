Comment la manette DualSense de la PS5 décuple les sensations sur God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West

La PS5, ce n’est pas seulement des jeux exclusifs de grande qualité, mais aussi une expérience de jeu inégalée grâce à des accessoires renforçant l’immersion et la précision. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7… Passez à un niveau de réalisme supérieur avec la manette DualSense, dotée du retour haptique et de gâchettes adaptatives, ainsi qu’avec le casque-micro sans fil PULSE 3D, qui tire avantage de la technologie sonore Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5.

L’un des grands atouts de la PlayStation 5 est sans conteste sa manette DualSense, qui offre des fonctionnalités exclusives et avancées pour renforcer l’immersion en jeu et la fidélité de l’expérience. La sortie de God of War Ragnarök, qui exploite parfaitement le potentiel du contrôleur, est l’occasion de nous rappeler à quel point la DualSense est capable de bouleverser les sensations vécues par les joueurs lorsqu’il s’immerge dans un jeu PlayStation.

Découvrez la manette DualSense pour PS5

Le retour haptique

Les moteurs de vibration équipent nos manettes de jeu depuis longtemps maintenant, mais manquent de précision quant au retour tactile fourni au joueur censé simulé des phénomènes physiques en jeu. Les capacités haptiques de la DualSense emmènent le joueur bien plus loin en termes d’immersion en offrant des vibrations dynamiques qui vont véritablement simuler les interactions avec l'environnement, ainsi que le recul de certains types d’armes.

God of War Ragnarök est l’un des jeux exploitant à merveille cette fonctionnalité. Grâce au retour haptique, le joueur a vraiment la sensation de progresser difficilement dans la neige, par exemple. Les répercussions des secousses lors des passages en traineau sont aussi admirablement bien retransmises par ce biais. Rappeler la hache Leviathan ou utiliser le bouclier active également le retour haptique, qui dans ce cas apporte des informations de gameplay en plus de favoriser l’immersion.

Un autre titre bénéficiant d’une optimisation soignée aux petits oignons pour la DualSense est Horizon Forbidden West. Lorsqu’Aloy se déplace discrètement dans les hautes herbes, le retour haptique fait bien comprendre au joueur que la progression est plus compliquée dans un tel environnement. Les phases de natation sont tout aussi réussies, avec un système de vibrations adaptatif en fonction de la vitesse à laquelle le personnage nage. Le retour haptique est souvent discret, mais toujours efficace et précis pour mettre en relief.

Enfin, citons Gran Turismo 7, qui profite lui aussi des possibilités offertes par la DualSense pour proposer une expérience toujours plus immersive. Les vibrations du moteur, les sensations de rouler sur un revêtement en bitume et les secousses d'un chemin de terre sont ainsi parfaitement retranscrites par le retour haptique de la manette.

Les gâchettes adaptatives

Une grande nouveauté apportée par la nouvelle génération de contrôleur PlayStation se trouve au niveau des gâchettes, qui deviennent adaptatives. Cela signifie que les jeux peuvent prendre en charge de nombreux niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux compatibles. Bander un arc dans The Last of Us Part II ou Horizon Forbidden West n’a jamais été aussi satisfaisant qu’avec la DualSense en main, surtout que le titre de Guerrilla Games dispose de plusieurs modèles d’arc, chacun d’entre eux délivrant des sensations vraiment différentes grâce aux gâchettes adaptatives.

D’une manière générale, elles permettent au joueur de ressentir un lien physique avec les actions qu’il exécute à l'écran, comme celle d'écraser les freins d’une voiture de course à pleine vitesse dans Gran Turismo 7. Sur God of War Ragnarök, les gâchettes adaptatives enrichissent notamment l’expérience de combat, permettant de doser les coups et de trouver le bon équilibre entre puissance et rapidité.

L’audio 3D

La PS5 promet également le support de la technologie de l’audio 3D, qui offre une expérience sonore immersive à 360° avec le matériel audio approprié. Le casque-micro sans fil PULSE 3D a été spécialement conçu pour exploiter au mieux les fonctionnalités de la console en matière de son, et plus particulièrement la technologie Tempest 3D AudioTech de Sony. Pratique, il peut être branché directement sur la manette DualSense via sa prise jack 3.5mm.

Avec l’audio 3D, les sons semblent vous parvenir de toutes les directions. Dans God of War Ragnarök, vous pouvez repérer la position des ennemis aux bruits qu’ils font (pas, charge, arme). Les joueurs d'Horizon Forbidden West peuvent également recourir aux indices sonores laissés par les machines pour comprendre où elles se trouvent, que ce soit en combat ou pour les séquences plus furtives d’infiltration. Sur Gran Turismo 7, la spatialisation du son participe à se sentir comme un véritable pilote habitant le cockpit de son bolide. Les effets sonores sont reproduits de manière réaliste et en temps réel, en prenant en compte les spécificités de chaque véhicule, du moteur, et de l’environnement.

Le joueur peut personnaliser les paramètres de l'égaliseur du casque-micro à partir du menu PS5 afin de créer l’ambiance qui lui fait le plus d’effet. Trois préréglages sont disponibles et trois emplacements supplémentaires sont prévus pour enregistrer des profils audio sur mesure.

Des périphériques pour tous les goûts

PlayStation propose de personnaliser ses accessoires en variant les coloris. La manette DualSense originelle au design bicolore se décline en plusieurs variantes, allant du blanc au noir en passant par des options plus colorées comme le violet, le rose, le bleu ou le rouge. Mais nous avons aussi droit à des éditions spéciales, comme le coloris camouflage. Pour les fans de licence, sachez qu’il existe aussi des manettes commercialisées pour le lancement d’un jeu en particulier. C’est par exemple le cas de la manette God of War Ragnarök en édition limitée. Celle-ci dispose d’un design bicolore, bleu intense et blanc immaculé, inspiré par l’univers nordique de Midgard et orné des insignes de l’ours et du loup, qui représentent les personnages de Kratos et Atreus.

N’oublions pas non plus la manette haut de gamme DualSense Edge, qui embarque des touches configurables, des joysticks et gâchettes ajustables, des capuchons de joysticks échangeables, des touches arrière modifiables, pour apporter encore plus de performance et de personnalisation aux joueurs les plus exigeants. Le tout, avec l’ensemble des fonctionnalités de la DualSense, bien entendu.

Le casque-micro sans fil PULSE 3D se décline lui aussi en plusieurs coloris (blanc, noir, camouflage), alors que des façades pour console PS5 permettent de donner une touche d’originalité à sa console et de s’accorder avec le coloris de sa manette DualSense.

Découvrez la manette DualSense pour PS5

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Sony.